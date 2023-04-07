Samsung скоротить виробництво мікросхем через падіння прибутку на 96%

Samsung Electronics скоротить виробництво чіпів пам’яті після оцінки падіння свого квартального операційного прибутку на 96%.

Гігант із виробництва мікросхем заявив, що продажі різко впали через повільну світову економіку та менший попит після пандемії коронавірусу, пише ВВС.

За попередніми даними Samsung, операційний прибуток знизився на 600 млрд вон ($456 млн) у січні-березні порівняно з 14 трлн вон у попередньому році.

Акції фірми зросли більш ніж на 4%, незважаючи на рішення сповільнити виробництво мікросхем.

Попит на мікросхеми пам’яті зріс під час карантину, спричиненого COVID-19, оскільки споживачі купували нову електроніку для використання вдома. Зараз галузь оговтується від дефіциту мікросхем протягом останніх кількох років, але багато виробників напівпровідників намагаються знайти баланс між своїми запасами та поточним попитом.

Аналітики зазначають, що повідомлення компанії про скорочення виробництва трапляються рідко. Минулого місяця компанія оголосила про плани інвестувати 300 трлн вон протягом 20 років у розвиток меганапівпровідникового центру в Південній Кореї.

Інвестори сподіваються, що заява Samsung є ознакою відновлення ринку напівпровідникової промисловості.