НАЗК внесло найбільшу в світі нафтопромислову компанію у перелік спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну глобальну нафтопромислову корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій бізнес в державі-агресорі, користуючись виходом із ринку компаній-конкурентів.

"Мобілізація важливіша за репутацію. Мабуть, саме так вважає найбільша нафтопромислова компанія у світі SLB, яка мобілізує своїх співробітників у Росії на війну проти України та досі продовжує співпрацювати з такими російськими нафтогазовими гігантами, як "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл", – сказано в повідомленні НАЗК.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів.

На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

"Використовуючи широку мережу дочірніх підприємств на території Росії, SLB успішно обходить міжнародні санкції. Досвіду в подібних операціях у компанії вдосталь. Починаючи з 2000-х SLB була тричі оштрафована урядом США за порушення національного санкційного законодавства в результаті продовження постачань в Іран, Судан та РФ, – зазначили в НАЗК.

"Не обійшлося і без участі в російській мобілізації. Восени минулого року понад 9 тис. працівників SLB в росії отримали повістки на робочому місці. Компанія забороняє співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації. Всі ці факти підтверджують, що такі дії компанії означають підтримку та спонсорування тероризму", – підсумували в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що НАЗК внесло найбільшу китайську будівельну компанію до переліку спонсорів війни.

До того НАЗК також внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до відповідного списку.