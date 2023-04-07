Кабмін додав три нових гранти для ветеранів за програмою "єРобота"

Кабінет міністрів розширив грантову програму "єРобота".

Зокрема, додано три нові види грантів для ветеранів та збільшено географію програми ще на вісім областей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, українці подали вже майже 23 тис. заявок на програми безповоротних грантів.

Створено 3,5 тис. нових бізнесів.

Станом на початок квітня 2023 року через портал "Дія" надійшло 22 912 заявок на отримання грантів за різними напрямками.

"єРобота" – це урядова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу. Наразі прийом заявок на усі напрямки програми триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія". Для цього необхідно заповнити відомості про себе в електронній формі та додати бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі.