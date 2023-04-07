Кабмін розширив перелік іноземних послуг для імпорту за валюту

Кабінет міністрів розширив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів валютних коштів за кордон.

Відповідне рішненя Кабмін схвалив на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, за імпорт яких Нацбанку рекомендовано забезпечити здійснення переказів, доповнено наступними видами послуг: