Кабмін створив бюджетний "Центр гуманітарного розмінування"

Кабінет міністрів погодив пропозицію Держслужби з надзвичайних ситуацій про утворення бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування".

Відповідне рішненя Кабмін схвалив на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

У пресслужбі МВФ пояснили, що створення в системі ДСНС бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування" дозволить:

удосконалити систему координації всіх суб’єктів, що виконують заходи з гуманітарного розмінування на території України;

організувати належну взаємодію між донорами, що фінансують заходи з гуманітарного розмінування та надають міжнародну технічну допомогу, операторами протимінної діяльності і органами місцевого самоврядування.

Крім того, це сприятиме:

розвитку та впровадженню новітніх технологій та методів розмінування, що покращить якість та ефективність цього процесу;

залученню недержавних інвестицій у сферу гуманітарного розмінування в Україні;

конкуренції в наданні послуг у сфері гуманітарного розмінування операторами протимінної діяльності всіх форм власності відповідно до вимог законодавства.

Як повідомлялося, за оцінкою ООН, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, очищення від вибухонебезпечних предметів потребують понад 180 тис. квадратних кілометрів території країни. Це територія, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії.