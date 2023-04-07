Уряд спростив доступ до зруйнованих об’єктів електроенергетики

Кабінет міністрів вніс зміни до правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, тим самим спростивши процедуру.

"Спрощено процедуру отримання доступу до інфраструктури обʼєкта електроенергетики, а також дострокового розірвання договору з доступу, у разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури обʼєкта електроенергетики та/або всіх технічних засобів, та/або споруд електронних комунікацій", – повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт акту сприятиме розвитку та відновленню електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, а також у повоєнний час.

Раніше повідомлялося, що збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.