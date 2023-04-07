Україна призупиняє експорт зернових до Польщі (оновлено)
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Україна призупинить до нового сезону експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.
Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає Укрінформ.
"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", – сказав Сольський.
За його словами, експорт українського зерна зможе відбуватися лише за згодою польської сторони, з владою Польщі також обговорюватиметься питання транзиту зерна з України через територію цієї країни.
"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС", – наголосив Сольський.
Він уточнив, що зустріч з польською стороною для обговорення цих питань має відбутися перед новим сезоном жнив.
"Перед новим сезоном, на початку літа, залежно від ситуації у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальші спільні дії", – сказав український міністр.
Своєю чергою міністр сільського господарства і розвитку села Польщі заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв’язання проблеми з українським збіжжям.
"Найімовірніше, ми зустрінемося в п'ятницю (14 квітня, – ред.). Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", – наголосив Телус.
За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.
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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 5 квітня обговорив питання українського зерна з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що цю проблему буде вирішено найближчим часом.
Перед цим міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що йде у відставку через масові протести фермерів проти ввезення зерна з України.
Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.
Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.
Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.
У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже розглядалося в Брюсселі. Як повідомив за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, Євросоюз не розглядає варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.
Будь ласка, зачекайте...
маємо проблему
знаємо хто винен
вирішуємо проблему
а реально, хитровиібаний зернотрейдер, прізвище
замість того щоб пройти Польщу транзитом, продав зеоно (тисяч тон) польським трейдерам, збивши ціну
останні перестали купувати польське зерно, тому почалися мітинги аграріїв польщі
він арештований, має перекрити збитки поляків
це був представник влади або під дахом влади
ось така стаття має бути а не ні про що крім проблеми
у мене проблема, нема бабла
а я хто??? бомж, каліка, у мене арештовані рахунки чи я ніколи не мав того бабла, бо нікуя не робив все життя,
догадайтесь з одного разу
"Чукча не читатель, чукча писатель" (С).
через проблеми з логістикою зерно накопичувалося , заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. Джерело: https://biz.censor.net/n3410796
Украине нужен новый лидер, который не будет воровать и не даст это делать другим, - Арестович.
Зеленский, по его мнению, таким человеком не является. Так, как ему "не удалось пресечь коррупцию".
https://twitter.com/i/status/1644326551880708099
Таких виродків виховувала мама Ріма та інщі совки.
В Ізраілі ******* садити за грати своїх корупціонерів і недоолігархів, навіть президентів.
Коли почув про цю «проблему», я зрадів за наших аграріїв, адже вони надалі конкурентноздатні на світовому ринку, навіть не зважаючи на війну та ускладнену логістику. А ще позитив у тому, що європейські партнери мають економію для власних виробництв, покращують своє економічне зростання та добробут. І це дуже по партнерськи, на мою думку!
Але у чому ж тоді проблема і кого вона стосується?
Вона стосується лише польських та європейських фермерів, які незадоволені конкуренцією з боку українських експортерів. При чому для економіки в цілому, зокрема, для споживачів - це благо, а не проблема.
Минуло вже більше сотні років, відколи було доведено, що концепція протекціонізму неефективна та деструктивна, але вона й досі дивно жевріє в головах людей та рішеннях політиків.
Протекціонізм вигідний у короткостроковому періоді лише угрупуванням зацікавлених локальних виробників та політиків, які захищають власні інтереси за рахунок погіршення добробуту усіх інших. І нікого чомусь не дивує, що держава одночасно бореться з високими та низькими цінами
Цікаво, як наш президент буде вирішувати «проблему»? Збільшенням вивізних мит чи обмеженнями або забороною експорту? Може ще якось, як вважаєте?
Настане час, будуть благати про збільшення кількості, а не обмеження, української продовольчої продукції, а ми тоді скажемо - обмежуємо, вибачте, самім треба