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Україна призупиняє експорт зернових до Польщі (оновлено)

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зерно

Україна призупинить до нового сезону експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає Укрінформ.

"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", – сказав Сольський.

За його словами, експорт українського зерна зможе відбуватися лише за згодою польської сторони, з владою Польщі також обговорюватиметься питання транзиту зерна з України через територію цієї країни.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС", – наголосив Сольський.

Він уточнив, що зустріч з польською стороною для обговорення цих питань має відбутися перед новим сезоном жнив.

"Перед новим сезоном, на початку літа, залежно від ситуації у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальші спільні дії", – сказав український міністр.

Своєю чергою міністр сільського господарства і розвитку села Польщі заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв’язання проблеми з українським збіжжям.

"Найімовірніше, ми зустрінемося в п'ятницю (14 квітня, – ред.). Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", – наголосив Телус.

За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.

Читайте також: Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через зерно з України

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 5 квітня обговорив питання українського зерна з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що цю проблему буде вирішено найближчим часом. 

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що йде у відставку через масові протести фермерів проти ввезення зерна з України.

Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.

У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже розглядалося в Брюсселі. Як повідомив за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, Євросоюз не розглядає варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+13
Міністер сільського господарства пішов у відставку. В Україні ж чиновники крадуть, зраджують і залишаються спокійнісенько на своїх місцях.
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07.04.2023 17:49
+10
Ти читало хоч статтю? Наші поімєлі польщу, болгарію, румунію, словаччину більш привабливими цінами, а вони всі образилися.
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07.04.2023 17:58
+10
До влади в Україні прийшли люди яким продати Держрезерв зерна як два пальці об асфальт.
Таких виродків виховувала мама Ріма та інщі совки.
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07.04.2023 18:55
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Україна явно перекормила весь світ!
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07.04.2023 17:44 Відповісти
Міністер сільського господарства пішов у відставку. В Україні ж чиновники крадуть, зраджують і залишаються спокійнісенько на своїх місцях.
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07.04.2023 17:49 Відповісти
Так а причому тут корупція? Його - ушлі, бо холопи бунтують. Коли українське збіжжя дешевше за польське, польська промисловість буде купляти наше, а не місцеве. Просто ринкова економіка - це не про польщу в данному випадку, чисто лобіювання власної економіки, а не якогось братства і взаємодопо
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07.04.2023 17:55 Відповісти
немае ніяких іменованих ринкових інтересів - е геополітичні, транснаціональні та національні інтереси...
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07.04.2023 18:09 Відповісти
Тобто, українці - це вже не братній народ ляхам, коли мова йде про прибутки польських аграріїв?
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07.04.2023 20:45 Відповісти
є тупа стаття
маємо проблему
знаємо хто винен
вирішуємо проблему
а реально, хитровиібаний зернотрейдер, прізвище
замість того щоб пройти Польщу транзитом, продав зеоно (тисяч тон) польським трейдерам, збивши ціну
останні перестали купувати польське зерно, тому почалися мітинги аграріїв польщі
він арештований, має перекрити збитки поляків
це був представник влади або під дахом влади
ось така стаття має бути а не ні про що крім проблеми
у мене проблема, нема бабла
а я хто??? бомж, каліка, у мене арештовані рахунки чи я ніколи не мав того бабла, бо нікуя не робив все життя,
догадайтесь з одного разу
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08.04.2023 20:33 Відповісти
Может просто треба менше красти на зерні, яке продається морським шляхом? Який дурень буде продавати зерно морем, де просто щоб загрузитись на судно треба дати усім існуючим відомствам та департаментам ще й "порішати за коридор", якщо є можливість грузити вагони з набагато меншою кількістю витрат на хабарі.
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07.04.2023 17:52 Відповісти
Бажання наших аграріїв продати подорожче вернулось їм втратою експортного маршруту.
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07.04.2023 17:53 Відповісти
Ти читало хоч статтю? Наші поімєлі польщу, болгарію, румунію, словаччину більш привабливими цінами, а вони всі образилися.
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07.04.2023 17:58 Відповісти
Що Ви хочете від особи, яка зареєструвалась місяць тому?

"Чукча не читатель, чукча писатель" (С).
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07.04.2023 18:02 Відповісти
Нашим надали можлиаість транзиту а вони вирішили продати на європейський ринок те що мало йти на інші ринки. Тим самим перенаситивши ринок в Європі, і створивши дефіцит на тих ринках на які вони постачали до війни. Чим не могла не скористатись росія. Про це в статі і йдеться( про росіб це вже логічний висновок).
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07.04.2023 18:11 Відповісти
бородату бабку бачили? А вона й там не стрималась від гешефту.

через проблеми з логістикою зерно накопичувалося , заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. Джерело: https://biz.censor.net/n3410796
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07.04.2023 20:09 Відповісти
манкурт, іди панські туалети мий. Твоя думка українців не цікавить
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08.04.2023 15:14 Відповісти
Цьоцю, читати вмієте? Вони продавали, навпаки, подешевше.
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07.04.2023 18:09 Відповісти
Прочитай 6 абзац, стільки раз щоб зрозуміти що надання можливості транзиту в треті країни і можливості продажу різні речі.
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07.04.2023 18:17 Відповісти
"Білий орел" домовився...
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07.04.2023 18:13 Відповісти
Lara-Lara



Украине нужен новый лидер, который не будет воровать и не даст это делать другим, - Арестович.

Зеленский, по его мнению, таким человеком не является. Так, как ему "не удалось пресечь коррупцию".

https://twitter.com/i/status/1644326551880708099
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07.04.2023 18:17 Відповісти
Кремляндія мабуть хоче напряму свою людину Дєрмака зробити президентом України, як що продугінська проститутка такі пісні співає.
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07.04.2023 18:58 Відповісти
Щоб ви розуміли - жоден виробник не продасть дешевше, якщо можна продати дорожче. але обставини заставляють. Всі посередники хочуть швидкої наживи (султан в тім числі). А виробнику потрібні гроші - от він змушений продавати за те, що дають.
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07.04.2023 18:31 Відповісти
До влади в Україні прийшли люди яким продати Держрезерв зерна як два пальці об асфальт.
Таких виродків виховувала мама Ріма та інщі совки.
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07.04.2023 18:55 Відповісти
Мищі поїли ®️
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07.04.2023 18:56 Відповісти
до того ж, ще й обрізані...
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07.04.2023 20:11 Відповісти
колмойським і зеленським до євреїв далеко як землі до неба, вони пародія на євреїв.
В Ізраілі ******* садити за грати своїх корупціонерів і недоолігархів, навіть президентів.
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08.04.2023 00:38 Відповісти
g2 вони, які до дупи з них євреї.
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08.04.2023 12:18 Відповісти
Хм....а голодуючим Африки й далі возимо?
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07.04.2023 19:12 Відповісти
Вангую. Через кілька днів та ж ситуація буде і з Словаччиною, Румунією та Угорщиною. І нашій наскрізь корумпованій владі це вигідно, бо наближені до нею ділки ще більше збагатяться на експорті через так званий зерновий коридор.
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07.04.2023 19:56 Відповісти
Ти ідіот, ці ділки дають роботу і гроші нашим аграріям, а не польським
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07.04.2023 20:42 Відповісти
Таких проплачених манкуртів послухати і складається таке враження, що бариги влаштували 33-й рік українським аграріям. Хоч по факту ляхи обісралися, що українська продукція значно вигідніша для місцевого бізнесу, а ніж польська.
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08.04.2023 15:18 Відповісти
Это же не совпадение шо это случилось после визита найЗЕленiшого в Польшу,не?
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07.04.2023 20:08 Відповісти
Президент пообіцяв розібратися з експортом дешевого українського зерна, який створює проблеми польським аграріям.

Коли почув про цю «проблему», я зрадів за наших аграріїв, адже вони надалі конкурентноздатні на світовому ринку, навіть не зважаючи на війну та ускладнену логістику. А ще позитив у тому, що європейські партнери мають економію для власних виробництв, покращують своє економічне зростання та добробут. І це дуже по партнерськи, на мою думку!

Але у чому ж тоді проблема і кого вона стосується?

Вона стосується лише польських та європейських фермерів, які незадоволені конкуренцією з боку українських експортерів. При чому для економіки в цілому, зокрема, для споживачів - це благо, а не проблема.

Минуло вже більше сотні років, відколи було доведено, що концепція протекціонізму неефективна та деструктивна, але вона й досі дивно жевріє в головах людей та рішеннях політиків.

Протекціонізм вигідний у короткостроковому періоді лише угрупуванням зацікавлених локальних виробників та політиків, які захищають власні інтереси за рахунок погіршення добробуту усіх інших. І нікого чомусь не дивує, що держава одночасно бореться з високими та низькими цінами

Цікаво, як наш президент буде вирішувати «проблему»? Збільшенням вивізних мит чи обмеженнями або забороною експорту? Може ще якось, як вважаєте?
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07.04.2023 20:41 Відповісти
Відставка міністра - це яскраве відображення факту, що ляхи не можуть конкурувати на власному ринку без протекціонізму держави. Тому дійсно, це польський державний бандитизм
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08.04.2023 15:22 Відповісти
звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру. Джерело: https://biz.censor.net/n3410796
Настане час, будуть благати про збільшення кількості, а не обмеження, української продовольчої продукції, а ми тоді скажемо - обмежуємо, вибачте, самім треба
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07.04.2023 20:54 Відповісти
Нехай купують стільки, скільки їм треба.
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07.04.2023 21:03 Відповісти
Таке враження, що тут зібралися зернотрейдири дописувачів ЦН це взагалі не торкнеться
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08.04.2023 03:56 Відповісти
Вина українська мафія, яка скупляє в Україні зернові за безцінь, чим доводить аграріїв до зубожіння, а потім звичайно вона має можливості в Польщі, чи інших країнах демпінгувати, чим наносити шкоду і европейским аграрія.
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08.04.2023 14:23 Відповісти
Від демпінгу виграє український виробник, а не польський. Тому твоя проплачена ляхами думка не цікава.
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08.04.2023 15:20 Відповісти
Кацапчику,поляки дадуть собі ради,ти даремно за них хвилюється,а збитки понесуть саме українські аграрії,бо якщо закриються для них европейський ринок,то в них продукцію зернотрейдери будуть купувати ще дешевше.
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08.04.2023 19:14 Відповісти
Український аграрій не може виграти, бо в нього купляють пшеницю по 150 доларів, в той час польський аграрній продає за 275 доларів. Якщо хтось і виграє то це зернотрейдери.
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08.04.2023 20:36 Відповісти
Що може хліб в Україні подешевшає і хлібобулочні вироби?
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08.04.2023 17:07 Відповісти
Ну от і нахитрожопились. Привикли, як у себе в Україні. Польща - не Україна.
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08.04.2023 23:26 Відповісти
Хлеб в цене упадёт?
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09.04.2023 08:09 Відповісти
 
 