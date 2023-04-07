Кабмін значно підвищив плату за акцизні марки від близької до ЄДАПСУ голови поліграфкомбінату "Україна"
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Кабінет міністрів підвищив розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.
Відповідні зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:
- для алкогольних напоїв – близько 35 коп. (вартість марки підвищено на 16 коп. до діючого розміру плати);
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп. (підвищення на 7 коп. до діючого розміру плати).
Мінфін зауважує, що вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.
При цьому за інформацією підприємства-виробника, під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:
- збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком;
- зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
- збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
- збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
Марки акцизного податку виробляє ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".
Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабмін призначив директором "Поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко, кандидатура якої була погоджена з Офісом президента. Вона була в 2017 році звільнена з посади заступника директора комбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Бондаренко двічі через суд поновлювалася.
Після її призначення комбінат почав масово замовляти матеріали для виготовлення паспортів з ТОВ "Поллі-Сервіс" та відмовилося підписати аналогічний договір із французькою Linxens, з якою перед цим домовилося попереднє керівництво. Зміна постачальника призвела до подорожчання закупівель.
"Поллі-Сервіс" входить до Industrial Innovation Group. Під цією назвою у 2015-2016 році об’єдналися фірми консорціуму ЄДАПС, який був монополістом з виготовлення документів і голографічних захисних елементів в Україні в 2004-2013 роках. Керував консорціумом Юрій Сидоренко, який давно проживає в Обєднаних Арабських Еміратах. Співвласницею Industrial Innovation Group є Ірина Обіденко – давній бізнес-партнер Сидоренка та подруга Бондаренко.
У 2021 "Поллі-Сервіс" отримав від держави підряди на 515,2 млн грн. Це уп’ятеро перевищує весь дохід компанії у 2020 році.
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