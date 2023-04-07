Кабмін значно підвищив плату за акцизні марки від близької до ЄДАПСУ голови поліграфкомбінату "Україна"

Кабінет міністрів підвищив розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Відповідні зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

для алкогольних напоїв – близько 35 коп. (вартість марки підвищено на 16 коп. до діючого розміру плати);

для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп. (підвищення на 7 коп. до діючого розміру плати).

Мінфін зауважує, що вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.

При цьому за інформацією підприємства-виробника, під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:

збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком;

зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;

збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;

збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.

Марки акцизного податку виробляє ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".

Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабмін призначив директором "Поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко, кандидатура якої була погоджена з Офісом президента. Вона була в 2017 році звільнена з посади заступника директора комбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Бондаренко двічі через суд поновлювалася.

Після її призначення комбінат почав масово замовляти матеріали для виготовлення паспортів з ТОВ "Поллі-Сервіс" та відмовилося підписати аналогічний договір із французькою Linxens, з якою перед цим домовилося попереднє керівництво. Зміна постачальника призвела до подорожчання закупівель.

"Поллі-Сервіс" входить до Industrial Innovation Group. Під цією назвою у 2015-2016 році об’єдналися фірми консорціуму ЄДАПС, який був монополістом з виготовлення документів і голографічних захисних елементів в Україні в 2004-2013 роках. Керував консорціумом Юрій Сидоренко, який давно проживає в Обєднаних Арабських Еміратах. Співвласницею Industrial Innovation Group є Ірина Обіденко – давній бізнес-партнер Сидоренка та подруга Бондаренко.

У 2021 "Поллі-Сервіс" отримав від держави підряди на 515,2 млн грн. Це уп’ятеро перевищує весь дохід компанії у 2020 році.