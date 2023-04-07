Київська область завершує опалювальний сезон

На Київщині завершується опалювальний сезон 2022/2023 років, рішення про припинення опалення вже прийнято в більшості територіальних громад.

Як повідомили у Київській ОВА, вже завершено теплопостачання будинків із централізованим опаленням, закладів освіти й охорони здоров’я у Вишгородській, Васильківській, Ірпінській, Димерській та Коцюбинській громадах.

Поступове відключення триває ще у 13 територіальних громадах.

Загалом вже відключено від опалення 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров’я та 657 житлових будинків.

Як повідомлялося, із суботи, 8 квітня, у Києві завершать опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи прогноз погоди – очікується стабільне суттєве потепління.