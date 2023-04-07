Уряд визначив умови виплати грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтерів

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок війни, та членам їхніх родин.

"Відтепер одноразова грошова допомога буде також призначатися та виплачуватися волонтерам, які надавали волонтерську допомогу Збройним Силам України чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих з числа таких волонтерів", – йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови №604 від 19 серпня 2015 року.

Ухваленими змінами також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дозволить скоротити терміни їх розгляду.

Рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Для призначення одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до вищезазначеної комісії із заявою та подати необхідний перелік документів.