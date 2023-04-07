"Укрпошта" попередила про згортання програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні

"Укрпошта" розпочинає другий етап згортання програми обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED-лампи.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" припинять приймати онлайн-замовлення на обмін лампочок, здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня.

"Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень "Укрпошти", в яких можна обміняти лампи розжарювання", – пояснили в компанії.

Надалі лампочки можна буде обміняти лише в обласних центрах.

"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба. Тож, мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися", – наголошують в "Укрпошті".

Компанія уточнює, що зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп надійдуть в Україну найближчим часом.

Читайте також: Дефіциту електроенергії в Україні в наступні пів року не очікується, – "Укренерго"

Як повідомлялося, "Укрпошта" з 22 березня скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

В населених пунктах, де працюють пересувні відділення "Укрпошти", лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації.

В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Нагадаємо, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня, після її початку вже майже 3,5 млн жителів обміняли у відділеннях "Укрпошти" 16,5 млн ламп.

Програма фінансується ЄС та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок, з яких фінансування на закупівлю 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції. Наразі партнери проєкту розглядають варіанти розподілу та обміну решти ламп.