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"Укрпошта" попередила про згортання програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні

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лампа

"Укрпошта" розпочинає другий етап згортання програми обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED-лампи.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" припинять приймати онлайн-замовлення на обмін лампочок, здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня.

"Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень "Укрпошти", в яких можна обміняти лампи розжарювання", – пояснили в компанії.

Надалі лампочки можна буде обміняти лише в обласних центрах.

"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба. Тож, мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися", – наголошують в "Укрпошті".

Компанія уточнює, що зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп надійдуть в Україну найближчим часом.

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Як повідомлялося, "Укрпошта" з 22 березня скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

В населених пунктах, де працюють пересувні відділення "Укрпошти", лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації.

В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Нагадаємо, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня, після її початку вже майже 3,5 млн жителів обміняли у відділеннях "Укрпошти" 16,5 млн ламп.

Програма фінансується ЄС та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок, з яких фінансування на закупівлю 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції. Наразі партнери проєкту розглядають варіанти розподілу та обміну решти ламп.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Згорнуть, потім розгорнуть... тільки в магазинах, і за гроші... Явже місяь ходжу на пошту безрезультатно.
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07.04.2023 19:25
+7
От же свині - скільки не питав коли мама сможе отримати - постійно відмовляли, мотивуючи це, що тільки через Дію. Без Дії навіть у чергу не ставлять. А тепер кажуть - попиту нема?!! Ну скоти!!
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07.04.2023 19:52
+6
ну ви як малі діти, по документам для тупих еуропейців все вже роздано.
тепер будете ті лямпочки в герегацентрі купувати...
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07.04.2023 20:19
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Згорнуть, потім розгорнуть... тільки в магазинах, і за гроші... Явже місяь ходжу на пошту безрезультатно.
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07.04.2023 19:25 Відповісти
За місяць не знайшов 150 грн на п'ять лампочок?За той час,що ходив,міг би вже макулатури чи пляшок назбирати на цю суму.
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07.04.2023 22:19 Відповісти
ну как хорошо нагрелись на жителях Украины на китайском говне несколько миллиардов точно в карман положили . Лампочки евросоюза 7-12 ватт стоимостью по 110 гривен примерно пошли на продажу а в почтовых отделениях повыдавали китайское гавно 4 ватт гривен по 30 максимум с алиэкспресс с волосками которые только в подвал можно поставить а не в квартиры .
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07.04.2023 19:29 Відповісти
Поменял. Хоть я и сам в состоянии купить, но были и еще есть старые лампочки.
Лампы с большим цоколем, 7,5 ватт, цвет настолько желтый, что глаза режет. В жилое помещение не подойдут, от них ослепнуть можно, а в гараж нормально.
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07.04.2023 20:13 Відповісти
Кому как повезло так как лампы всем разные выдавали. В Киеве знакомая говорила что ей дали дорогие немецкие лампы. По киевской области давали дешовые турецкие. По селах вообще китайское говно раздавали
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08.04.2023 15:21 Відповісти
В Хмельницькому всім кого питав - видали китайський ноунейм, а у деяких містах (якщо вірити коментам) давали Philips та Osram, які коштують дорожче і служать довше.
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08.04.2023 17:28 Відповісти
В Кременчуці на свій пдив отримав PHILIPS
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09.04.2023 07:15 Відповісти
На самому початку отримав 14 Вт лампи Амазон, а минулого тижня дали Філіпс 8 Вт
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10.04.2023 13:21 Відповісти
С широким цоколем так и не завезли. Нахрен пиарить в стиле юлькиной тысячи?
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07.04.2023 19:30 Відповісти
От же свині - скільки не питав коли мама сможе отримати - постійно відмовляли, мотивуючи це, що тільки через Дію. Без Дії навіть у чергу не ставлять. А тепер кажуть - попиту нема?!! Ну скоти!!
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07.04.2023 19:52 Відповісти
ну ви як малі діти, по документам для тупих еуропейців все вже роздано.
тепер будете ті лямпочки в герегацентрі купувати...
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07.04.2023 20:19 Відповісти
Всі знають і розуміють, що це ще одна схема для розпилу грошей, але всі пруться поспівпрацювати з головними крадіями. Ну і кончені.
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07.04.2023 20:21 Відповісти
Поштове відділення 19732 жодного разу не було ламп для обміну, ні в Дії, ні оффлайн.
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07.04.2023 21:20 Відповісти
Тепер за гроші в Епіцентрі. Суки зелені. Й тут хочуть на....ти. Як це попиту немає? В нас тільки кілька днів міняли. Й черги були страшені. А зараз пішов - вже згорнули.
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08.04.2023 06:37 Відповісти
Треба оголошувати щомісячний конкурс - вигадай тендер для розпилу бабла.
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08.04.2023 06:59 Відповісти
Печкін знову трє лампу Аладіна?
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08.04.2023 07:39 Відповісти
усі лампи за свій, зрозуміло, кошт поміняв, мабуть ще до війни 2014го
100вт*1.5грнкВт*5годин*30днів*12місяців=270грн за електрику за рік (лампа розжарювання 100Вт)
270/10=27грн за електрику за рік (лампа лед 10Вт)
мабуть комусь важко було порахувати очевидні речі
ой не дивно, що вумний нА-ріт обрав Зеленського, а тепер "гризеться у чергах" за "лампочку Олександрича"
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08.04.2023 08:06 Відповісти
Вовина лампочка Ілліча-ча-ча-ча.
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10.04.2023 09:07 Відповісти
Ну не козли?А добиратися до областного центру зовсім нерентабельно.Короче опьять как співав Кузьма-Нас кинули.Бачив як на пошті в одні руки чувалами видавали,а положено по п'ть.
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08.04.2023 14:21 Відповісти
"Кузьма-Нас кинули".
Доречніше буде- "зробили",бо йшли на вибори з лозунгом "Зробимо їх ще раз".
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10.04.2023 08:10 Відповісти
В Епицентре скупили все самые дешовые лампы накаливания чтобы обменять их на економки. Хороший зароботок дали производителям етих ламп накаливания, а производители економок обанкротились. У нас как всегда что то делают то ли башкой не думают то ли специально делают пакости и людям и економике. А нужно было всего лишь снять налоги на економки и на утеплитель. Но еще в очередной раз убедился что для наших властей нет такой задачи как РЕАЛЬНО а не на бумаге, сделать в Украине енергоефективность
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08.04.2023 15:15 Відповісти
У Сумській обл. вона й не починалась. У "Дії" цей регіон відсутній.
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08.04.2023 21:42 Відповісти
А хтось сумнівався, що не наїбуть вчергове?..
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09.04.2023 05:09 Відповісти
чергові "пункти незламності" освітились лямпками розжарювання...
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09.04.2023 06:39 Відповісти
До речі,ходив міняти: сказали лампи з більшим цоколем лише через Дію,з меншим-можна.
Так,як лампи з малим цоколем непотрібні,а в Дії принципово не реєструюсь,бо вже ламали її-пішов в магазин,купив 5 ощадних ламп,по акції-38 грн. Пізніше докупив в іншому магазині без акції-53грн. за одну.
Більше ламп не треба,та і дочинині хіба при міняні.
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09.04.2023 22:22 Відповісти
Місто-герой Буча (Київської області) понад 2 місяці неможливо обміняти. Кілька разів записувались з друзями через ДІЯ приходили на пошту (вул.Островського). Кажуть ламп немає, може ще привезуть. Кажемо що заказали через ДІЯ. Відповідь оператора на пошті - всі записуються через ДІЮ толку ніякого немає. Так що якось так. Одна трепотня...😂
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10.04.2023 08:38 Відповісти
Тоже було так що в ДІЯ підтверджувало, а на пошті кажуть що нема. Нажалівся в Дії на них, через пару днів самі подзвонили і попросили забрати лампи)
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10.04.2023 13:23 Відповісти
загалбна сума близько 1.5 ярда
більша частина піде за гуманітаркою
хтось забезпечить безбідну старість навіть правнукам
в ЄС люди думають як роздати а у нас викликають хороших бугалтерів- казнокрадів щоб розробили """схему"""
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10.04.2023 12:38 Відповісти
Отримати їх із розряду фантастики, ніколи нема. В Дії деколи підтверджувало а на пошті слали лісом. Лампи на пошті бувать різні. Були Амазон 14 Вт теплі і Філіпс 8 Вт холодні. Я колись давно поміняв в хаті усі лампи, але стані не викинув, от і вирішив їх поміняти якщо є така можливість, на заміну хай будуть.
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10.04.2023 13:28 Відповісти
 
 