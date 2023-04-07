"Укрпошта" попередила про згортання програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні
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"Укрпошта" розпочинає другий етап згортання програми обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED-лампи.
Як повідомляє пресслужба поштового оператора, з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" припинять приймати онлайн-замовлення на обмін лампочок, здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня.
"Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень "Укрпошти", в яких можна обміняти лампи розжарювання", – пояснили в компанії.
Надалі лампочки можна буде обміняти лише в обласних центрах.
"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба. Тож, мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися", – наголошують в "Укрпошті".
Компанія уточнює, що зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп надійдуть в Україну найближчим часом.
Як повідомлялося, "Укрпошта" з 22 березня скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.
Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.
В населених пунктах, де працюють пересувні відділення "Укрпошти", лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації.
В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
Нагадаємо, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня, після її початку вже майже 3,5 млн жителів обміняли у відділеннях "Укрпошти" 16,5 млн ламп.
Програма фінансується ЄС та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок, з яких фінансування на закупівлю 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції. Наразі партнери проєкту розглядають варіанти розподілу та обміну решти ламп.
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Лампы с большим цоколем, 7,5 ватт, цвет настолько желтый, что глаза режет. В жилое помещение не подойдут, от них ослепнуть можно, а в гараж нормально.
тепер будете ті лямпочки в герегацентрі купувати...
100вт*1.5грнкВт*5годин*30днів*12місяців=270грн за електрику за рік (лампа розжарювання 100Вт)
270/10=27грн за електрику за рік (лампа лед 10Вт)
мабуть комусь важко було порахувати очевидні речі
ой не дивно, що вумний нА-ріт обрав Зеленського, а тепер "гризеться у чергах" за "лампочку Олександрича"
Доречніше буде- "зробили",бо йшли на вибори з лозунгом "Зробимо їх ще раз".
Так,як лампи з малим цоколем непотрібні,а в Дії принципово не реєструюсь,бо вже ламали її-пішов в магазин,купив 5 ощадних ламп,по акції-38 грн. Пізніше докупив в іншому магазині без акції-53грн. за одну.
Більше ламп не треба,та і дочинині хіба при міняні.
більша частина піде за гуманітаркою
хтось забезпечить безбідну старість навіть правнукам
в ЄС люди думають як роздати а у нас викликають хороших бугалтерів- казнокрадів щоб розробили """схему"""