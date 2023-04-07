У Київській області вже відновлено 85% пошкоджених об’єктів енергоінфраструктури

У Київській області вже відновлено близько 85% пошкоджених внаслідок атак Росії об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні.

"Відновлення електроенергетичної інфраструктури дозволяє забезпечити надійне та безперебійне енергозабезпечення для значної кількості споживачів", – сказано в повідомленні Державної інспекції енергетичного нагляду.

Наразі на постійній основі проводяться огляди пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових. Метою цього є оперативне виконання відновлювальних робіт пошкоджених об’єктів електричних мереж, забезпечення належного (сталого) електропостачання побутових споживачів, населених пунктів та споживачів, які критично впливають на забезпечення життєдіяльності регіону (об’єктів побутової, соціальної, телекомунікаційної та промислової інфраструктури).

На сьогодні представники Держенергонагляду в Київській області взяли участь в огляді 879 пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових. За результатами оглядів оформлено 681 дефектний акт. Інші акти знаходяться на стадії погодження.

Також Держенергонагляд здійснює моніторинг проходження опалювального періоду соціально важливих закладів в області та надає відповідні рекомендації щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних документів у галузі електроенергетики та теплопостачання.