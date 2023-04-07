БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
690 відвідувачів онлайн
Новини Влада
3 281 12
Кабмін (7237) санкції (3439) Сирія (67) Мінекономрозвитку (1724)

Кабмін ініціював економічні санкції проти Сирії строком на 50 років

Новини БізнесЦензор Влада

асад

Кабінет міністрів вирішив внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 7 квітня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" т.з. "ДНР" та "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує", – зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Крім того, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

"Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", – зазначила Свириденко.

Згідно з рішенням уряду проти Сирії пропонується запровадити наступні санкції:

  • обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;
  • заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки,
  • заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  • заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

Запропоновані урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
єдине що ви насправді можете зробити це увести ЕМБАРГО на поставки зерна сирії та на поставки зерна країнам, які перепродують його сирії.

якщо ви цього не робите а продовжуєте носитися зі словом САНКЦІЇ то ви, по суті, є друзями путіна.
показати весь коментар
07.04.2023 18:55
+3
Професіонали з кабміну вважають, що у Сирії після 13 років громадянської війни ще залишилась економіка?
показати весь коментар
07.04.2023 17:03
+2
Ічому тільки на п'ятдесят?!
показати весь коментар
07.04.2023 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Професіонали з кабміну вважають, що у Сирії після 13 років громадянської війни ще залишилась економіка?
показати весь коментар
07.04.2023 17:03 Відповісти
єдине що ви насправді можете зробити це увести ЕМБАРГО на поставки зерна сирії та на поставки зерна країнам, які перепродують його сирії.

якщо ви цього не робите а продовжуєте носитися зі словом САНКЦІЇ то ви, по суті, є друзями путіна.
показати весь коментар
07.04.2023 18:55 Відповісти
Ічому тільки на п'ятдесят?!
показати весь коментар
07.04.2023 22:04 Відповісти
z druzjamy kazapii til+ ky tak i treba
показати весь коментар
07.04.2023 19:15 Відповісти
А бульбаші кацапам друзі ?
показати весь коментар
07.04.2023 23:41 Відповісти
Я перепрошую ОП ви забули ввести санкції проти Бен Ладена та К ГБ
показати весь коментар
07.04.2023 23:52 Відповісти
Імбіцили95
показати весь коментар
08.04.2023 05:01 Відповісти
А зерно можна продавати Сирії?
показати весь коментар
08.04.2023 16:43 Відповісти
Ну так Ефіопії, яка постійно в ООН голосує проти України, зерно не те що продають, а задарма відправляють як гуманітарну допомогу.
показати весь коментар
09.04.2023 21:44 Відповісти
Ось, який «сміливий» у нас кабмін!
показати весь коментар
08.04.2023 20:54 Відповісти
Нам та Сірія чисто всралась, зате Бульбостан ну дуже "дружня країна".
показати весь коментар
09.04.2023 21:59 Відповісти
Головна "санкція" - не будемо в Сирію продавать сало і смалець!
показати весь коментар
10.04.2023 09:21 Відповісти
 
 