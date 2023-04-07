Французька Danone забере свої міжнародні бренди з Росії, – ЗМІ

Французька Danone планує вивести з російського ринку свої міжнародні бренди, такі як Activia, Alpro, Actimel і Danone.

Про це пишуть російські "Известия" із посиланням на джерело на ринку.

Представник "Danone Росія" підтвердив, що компанія вивчає різні можливості того, як зробити міжнародні бренди більш релевантними для локального ринку.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Danone оголосила про рішення відмовитися від контролю над бізнесом із виробництва молочних продуктів у Росії. Компанія не уточнила, хто може отримати її активи, але вказала, що "після закриття угоди, яка підлягає схваленню регуляторами, відбудеться деконсолідація бізнесу Danone EDP у Росії".

У Росії компанія представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка", Evian.

На початку лютого російські ЗМІ писали, що Danone запропонувала потенційним інвесторам від 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу. Компанія збирається зберегти частку та місце у раді директорів російського підрозділу. За даними джерел газети, до угоди увійдуть лише російські марки Danone, серед них – "Простоквашино", "Ростишка" та "Тема".

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Danone припинила імпорт у Росію мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro. До того компанія оголосила, що призупиняє інвестиції в РФ, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів, дитячого та медичного харчування.

Компанія засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.