Окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької АЕС

Увечері, 6 квітня, окупанти вдерлися до одного із приміщень окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

Водночас, усі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва АЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Зокрема, серед затриманих – заступник "начальника" служби Марк Волков, який всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

"Цікавим, щоправда, є інший факт: попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти рф: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", – додали в "Енергоатомі".

При цьому, ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі напруженішою, наголошують у компанії, перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і "навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів".

Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера.