До місцевих бюджетів надійшло від початку року понад 100 мільярдів, – Мінфін

За перший квартал року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перші три місяці року були:

68,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

13,5 млрд грн – єдиний податок;

7,9 млрд грн – плата за землю;

1,9 млрд грн – податок на нерухоме майно;

4,7 млрд грн – акцизний податок;

3,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

3,8 млрд грн – доходи від інших податків.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях: Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%) та Чернівецькій (+42%).

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що туди перемістилися здебільшого переселенці та релокувався бізнес.

Відповідно найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або які були чи є окуповані, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Утім, попри повномасштабну війну, завдяки адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 19,7% порівняно з першим кварталом 2022 року.