"Оскарженню не підлягає": Верховний Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори "Приватбанку" з НБУ на 18 мільярдів
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Верховний Суд 7 квітня задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та "Приватбанком" у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування "Приватбанку" відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону", – йдеться у повідомленні.
У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав "Приватбанку" кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.
У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення "Приватбанком" отриманих кредитів.
Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.
Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді.
У квітні 2020 року державний "Приватбанк" повністю повернув регулятору отримані кредити.
Будь ласка, зачекайте...
Сидіти за що?
Ні, Порошенко не фальсифікував вибори для "зе", та й "зе" не фальсифікувало. Проте...
Ми ж усі знаємо, що виборчі дільниці є в кожній школі, а їх у нас чималенько. Може, дехто й забув, а може, не бачив, але з деяких шкіл були відео від спостерігачів, де зафіксовано, як усі зіпсовані бланки, під керуванням голови комісії, складалися за "зе".
Ви давно спілкувалися з нашими вчителями?
А лікарні у стаціонарах агітували за "зе", бо проти реформ Супрун були. Там хіба не було фальсифікацій?
Та й корисних ідіотів занадто багато у нас.
Ну, і з огляду на Вашу дитячу віру "Та бляха муха, не було фальсифікацій, зрозумійте це!", стало цікаво, а до якої категорії Ви себе відносите?
А Беню, видати Сполученим Штатам..!! Чи це не на часі, пане Президенте..!?!?
Де ви мізки свої просрали? Чи продали?
а потом договора пытаться признать недействительными! - это обыкновенный мошенник!
Я тут нічого не переплутав?
взяв кредити на мільярди і скасував договори щоб не вертати гроші