"Оскарженню не підлягає": Верховний Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори "Приватбанку" з НБУ на 18 мільярдів

Верховний Суд 7 квітня задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та "Приватбанком" у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування "Приватбанку" відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав "Приватбанку" кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення "Приватбанком" отриманих кредитів.

Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді.

У квітні 2020 року державний "Приватбанк" повністю повернув регулятору отримані кредити.