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Новини Фінанси
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Коломойський (1725) НБУ (8353) Приватбанк (1691)

"Оскарженню не підлягає": Верховний Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори "Приватбанку" з НБУ на 18 мільярдів

Новини БізнесЦензор Фінанси

коломойський

Верховний Суд 7 квітня задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та "Приватбанком" у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування "Приватбанку" відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав "Приватбанку" кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення "Приватбанком" отриманих кредитів.

Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді.

У квітні 2020 року державний "Приватбанк" повністю повернув регулятору отримані кредити.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+44
Не смогли Беня с куклой подмять еще полностью и Верховный Суд. Петровы кадры еще остались после его реформы.
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07.04.2023 14:43
+35
Продажних суддів госп.суду та апеляційного госп. суду звільнити за профнепригодністю..!!
А Беню, видати Сполученим Штатам..!! Чи це не на часі, пане Президенте..!?!?
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07.04.2023 14:49
+30
Та всі розуміють, що клоун це ненадовго, а Порошенко ще залишиться.
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07.04.2023 14:48
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Не смогли Беня с куклой подмять еще полностью и Верховный Суд. Петровы кадры еще остались после его реформы.
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07.04.2023 14:43 Відповісти
Та всі розуміють, що клоун це ненадовго, а Порошенко ще залишиться.
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07.04.2023 14:48 Відповісти
Де залишиться ?
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07.04.2023 16:12 Відповісти
У владі.
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07.04.2023 16:28 Відповісти
Ніколи знову не можна допускати імбіцилів до голосування.
Сидіти за що?
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07.04.2023 21:20 Відповісти
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08.04.2023 18:25 Відповісти
Всюди
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07.04.2023 16:28 Відповісти
Де захоче, там і залишиться, його за мотузочки ніхто не смикає, як зеленого петрушку
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07.04.2023 17:24 Відповісти
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07.04.2023 18:42 Відповісти
а він вже зрозумів з ким не можна мати справу, а з ким не можна, чи знову будемо з трухановим рушнички вишивати?
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07.04.2023 17:10 Відповісти
Всі зрозуміли, в кого є чим розуміти. Я між іншим була просто шокована кількістю голосів за зелене хамло, попри фальсифікації і все інше таки дохрена виявилось зебілів і приколістів.
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07.04.2023 17:28 Відповісти
Та бляха муха, не було фальсифікацій, зрозумійте це! Що, Порошенко вказівки фальсифікувати на користь Зє давав? Зрозумійте і змиріться вже нарешті - 73% населення України тупорилі довбойоби. І вони нікуди не дінуться. Тому Зє у нас буде ще один термін, а потім буде який-небудь умовний Арестович.
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08.04.2023 12:47 Відповісти
Хіба зеленим та іншим проросійським партіям треба була вказівка Порошенка? Чи може вони коли питали в кого дозволу підкуповувати та залякувати кого їм хотілося? Чи ви вважаєте, що вони на таке не здатні? Звісно зебіли нікуди не дінуться, бо це невиліковне.
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08.04.2023 17:53 Відповісти
Попри величезну кількість ідіотів, які добровільно вибрали "хоть поржать", були й фальсифікації.
Ні, Порошенко не фальсифікував вибори для "зе", та й "зе" не фальсифікувало. Проте...
Ми ж усі знаємо, що виборчі дільниці є в кожній школі, а їх у нас чималенько. Може, дехто й забув, а може, не бачив, але з деяких шкіл були відео від спостерігачів, де зафіксовано, як усі зіпсовані бланки, під керуванням голови комісії, складалися за "зе".
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09.04.2023 23:09 Відповісти
Ці всі школи і т.п. не стали б просто заради любові до кварталу нічого фальсифікувати. Тільки за вказівкою зверху. Ну ок. Давайте прикинемо, що 3% фальсифіковано. Ну то перефразую: "70% тупорилих довбойобів". А якщо ви вірите в те, що фальсифікації були в районі хоча б 10%, то, вибачте, але в цю категорію, яку я описав, на мою думку входите і ви.
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10.04.2023 00:22 Відповісти
4 тисячі доларів для вчителів - чудовий стимул для фальсифікацій.
Ви давно спілкувалися з нашими вчителями?

А лікарні у стаціонарах агітували за "зе", бо проти реформ Супрун були. Там хіба не було фальсифікацій?

Та й корисних ідіотів занадто багато у нас.

Ну, і з огляду на Вашу дитячу віру "Та бляха муха, не було фальсифікацій, зрозумійте це!", стало цікаво, а до якої категорії Ви себе відносите?
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10.04.2023 07:10 Відповісти
конечно залишиться, ему еще отсидеть нужно
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09.04.2023 19:51 Відповісти
Бєня, прійдьйоЦЦА заплатіть...
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07.04.2023 14:45 Відповісти
Ви навіть не розумієте що там трапилось. Беня вже заплатив одну гривню та віддав банк державі за борги. А зараз він хотів повернути банк після того як держава його вилікувала грошами Нацбанка.
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07.04.2023 17:47 Відповісти
Аааааа...
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07.04.2023 19:22 Відповісти
А де ця потвора?
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07.04.2023 14:48 Відповісти
Захід країни скуповує.
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07.04.2023 16:29 Відповісти
верховний суд у нас настільки безкомпромісний, що не вистачило коштів навіть у бені.
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07.04.2023 14:48 Відповісти
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07.04.2023 16:08 Відповісти
Продажних суддів госп.суду та апеляційного госп. суду звільнити за профнепригодністю..!!
А Беню, видати Сполученим Штатам..!! Чи це не на часі, пане Президенте..!?!?
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07.04.2023 14:49 Відповісти
а між тим він особисто наразі вирішує долю рахи. це навіть у Штатах визнають.
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07.04.2023 15:02 Відповісти
ага, в наркотичному угарі хіба шо
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07.04.2023 16:30 Відповісти
Звичайно ж ВІН - наш найвелнівшивий! Не зброя і фінанси союзників, а тільки небрите чмо
Де ви мізки свої просрали? Чи продали?
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07.04.2023 17:32 Відповісти
Видавати прийдеться разом із собою! Гундосік з Бєнєй в США под одній справі проходять! Третій фігурант - Баканов
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07.04.2023 16:31 Відповісти
Ще треба беню до США відправити в кайданках. Буде з нігерами на кічі реп читати.
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07.04.2023 14:51 Відповісти
Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. отак він завжди діяв і в нього все виходило! ти береш у когось в борг, надаєш свої особисті гарантії, потім подаєш до суду, що всі ці зобов'язання не коштують розбитого яйця..., суд, звичайно, теж отримує якусь частку, й все - в тебе є гроші та ніяких зобов'язань..., так робились майже всі статки майже всіх олигархів..., диво, а не система...
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07.04.2023 14:59 Відповісти
Обшуки у відомого київського адвоката, це хіба не з цим повязані? У когось в Україні іще є сумніви в тому, що сіддівсько-адвокатська мафія є стовпом корупції в судових органах?
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07.04.2023 15:09 Відповісти
Да, Бєня.. А як добре починалось..))
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07.04.2023 15:00 Відповісти
Это же какая ***** эта мойша, взять 18 млрд
а потом договора пытаться признать недействительными! - это обыкновенный мошенник!
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07.04.2023 15:09 Відповісти
Та ні, він не звичайний, він НАДзвичайний шулер.
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07.04.2023 15:11 Відповісти
Это бизнес по еврейски?
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07.04.2023 15:14 Відповісти
Здається, що у цьому випадку Буратіно "вистругав" папу Карло.
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07.04.2023 15:21 Відповісти
Бідолашний Буратіно, тепер отримає по жопі від папи Карло або Єрмака
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07.04.2023 15:25 Відповісти
беню в США в порядку зворотнього ленд-лізу.
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07.04.2023 15:32 Відповісти
Гроші усі забрати, Беню розстріляти, а потім простити - бо українці не злопам'ятні.
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07.04.2023 15:48 Відповісти
Цікаво, а Беню закриють? За значно менші злочини закривають, а тут обібрав державу на 7 млрд доларів і на свободі, в ОП вхожий. Боневтік ще не розрахувався за президенство?
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07.04.2023 16:34 Відповісти
ну так ці ж кредити уже державний "Приватбанк" повернув Нацбанку у 2020-му році. І що це рішення Верховного Суду сулить зараз Бені? мабуть нічого.
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07.04.2023 16:49 Відповісти
Ти не набагато розумніший за гундосіка Бєня стільки в Україні накрав переробних і видобувних підприємств шо це просто копійки! Там ще стягувати і стягувати!
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07.04.2023 16:55 Відповісти
з кого стягувати? з державного "Приватбанку"? )
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07.04.2023 18:26 Відповісти
все, не пиши більше, просто мовчи! ти все прочитав, але не вгадав жодної букви
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08.04.2023 16:29 Відповісти
при чому тут вгадав не вгадав? мені просто цікаво як в контексті цього судового рішення Верховного суду стосовно цих кредитів "Приватбанку"понесе збитки беня.
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08.04.2023 19:41 Відповісти
ти чув про регресний позов ?
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08.04.2023 20:43 Відповісти
не чув, але щойно прогуглив. більше при дтп застосовується, коли страхова хоче збити з винуватця дтп гроші, які вона заплатила потерпілому у дтп.. якщо таку практику застосують до бені і виграють цю справу, то це буде тільки вітатися.
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08.04.2023 20:58 Відповісти
вважай у цьому випадкові Приват страховою Звісно що "більше" у ситуаціях не пов"язаних з банками , адже скільки щоденно ДТП , а скільки банкрутств банків (( головне що порядок розгляду аналогічний .
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08.04.2023 21:56 Відповісти
А що такоє не списали як з нафтою
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07.04.2023 17:43 Відповісти
Гроші повенув державний Приватбанк. Це теж саме що списали....чи переклали з однієї кишені в іншу.
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07.04.2023 18:18 Відповісти
Теперь встречные иски пойдут, о взыскании ущерба и пени с поручителя по кредитам в работу. Но по чуть-чуть. Что б не испугать.
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07.04.2023 19:36 Відповісти
Чергове велике "ура". А як воно виразиться в баблосах і як позначиться на бені?
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07.04.2023 17:59 Відповісти
Щось я не зрозумів - гроші брав Бєня для свого банку, під своє поручительство, а повернув вже державний банк, виходить, з наших з вами кишень?
Я тут нічого не переплутав?
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07.04.2023 18:15 Відповісти
Ну я теж так зрозумів.
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07.04.2023 20:09 Відповісти
У квітні 2020 року державний "Приватбанк" повністю повернув регулятору отримані кредити. Джерело: https://biz.censor.net/n3410703
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07.04.2023 22:35 Відповісти
Саме так. Бєня вкрав у кожного українця по 150 баксів. Включаючи дітей та пенсіонерів.
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08.04.2023 17:32 Відповісти
гроші брав бєня , але для банку , банк повернув те що свого часу йому дали , тепер банк подасть позов до бєні щодо відшкодування того що він у банку украв , така судова процедура , ми ж кричимо що нам потрібна правова держава , ось вона вам у дії ((
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08.04.2023 20:48 Відповісти
100% платники податків за все заплатили.А шахраями майже 20 млрд було конвертовано у валюту та виведено за кордон на офшорні рахунки для чого ж вони тоді створювали "Приват Банк Кіпр"...
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07.04.2023 18:37 Відповісти
ах&єнно «заробляє»,
взяв кредити на мільярди і скасував договори щоб не вертати гроші
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07.04.2023 19:01 Відповісти
Бєня тепер у форбсах від іншої країни, а заробляє таки тут.
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07.04.2023 19:57 Відповісти
Бородатую бабушку в США отправлять пора
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07.04.2023 21:50 Відповісти
депутати такi немiчнi, що не можуть взяти за шкирку та кинути на лiтак до Вашингтона. Хай там в США подасть позов на Украiну 😜 USA take Kolomoyskyy, everybody hates him. It's war time and Kolomoyskyy is corrupting the system which is already ineffective. ☣
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08.04.2023 21:42 Відповісти
От цікаво скільки в Штатах в обмін на Ізю F-16 дадуть? Може хоча трошки ракет АТАСМ? Україні все на користь буде!!!!
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08.04.2023 22:37 Відповісти
В останньому номері Форбса від України на першому місті ахметка. За останній рік війни його статки збільшилися більш ніж на 1 млрд. Цікаво правда? Війна але статки збільшуються. Нонсенс якийсь! Якось все через дупу в нашої державі….там на фронті молоді хлопи гинуть, а тут в Лондоні чорну ікру та трюфеля з шампанським Кришталь жеруть….але ж потім розповідатимуть як вони за Неню кров мішками проливали. Якось неприємно все це. А пан президент?
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08.04.2023 22:46 Відповісти
 
 