Передача Україні майже $3 мільярдів від продажу "Челсі" затримується через затягування у британському уряді

Фонд, створений для допомоги Україні в розмірі 2,34 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) у вигляді доходів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", майже готовий до роботи, але затвердження урядом Великої Британії займає більше часу, ніж очікувалося.

Про це пише Bloomberg.



"Ми готові до роботи, і ми просто чекаємо на схвалення. Існують складності та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великою Британією та ЄС, так і всередині Британії", – сказав Майк Пенроуз, колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії та виконувач обов’язків гендиректора нового фонду.



Він сказав, що його команда завершила подачу всіх документів, необхідних для створення фонду, зокрема запропонувала генсекретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови та склала міжнародний короткий список кандидатів у правління з семи людей.



"Ми не будемо приймати жодних рішень, поки не дізнаємося, що гроші надійдуть. Ми не хочемо залишитися з благодійністю, але без грошей", – сказав Пенроуз.

Минулого року уряд Великої Британії виділив близько 200 тис. фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат, пов’язаних зі створенням благодійної організації, а також для найму експертів для розробки плану використання коштів. За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проєктах, які підтримують медичні, освітні програми та програми надання притулку для українців.



Майже через рік після продажу футбольного клубу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії, так і не дійшовши до України.

За словами співрозмовника видання, практичні аспекти пожертвування виявилися дуже складними, і ще доведеться подолати кілька перешкод, перш ніж Україна зможе отримати гроші. Наразі незрозуміло, коли це станеться.

Угода з продажу "Челсі" була реалізована наприкінці травня минулого року. Клуб продали за 4,25 млрд фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом американського інвестора Тодда Болі. Кошти від продажу поклали на спеціальний банківський рахунок і заморозили.