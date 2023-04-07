На Черкаській ТЕЦ сталася аварія, призупинені подача тепла та гарячої води

На Черкаській ТЕЦ сталася аварія, частина міста залишиться без опалення та гарячої води.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у Facebook.

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ та повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подачі теплоносія, гарячого водопостачання", – зазначив він.

Як уточнив мер, ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, тому закликав громадян поставитися з до ситуації з розумінням.

Раніше міська рада Черкас планувала зупинити ТЕЦ 9 квітня, після завершення опалювального сезону. Ремонтні роботи мали тривати майже місяць.

Черкаська ТЕЦ подає гарячу воду і теплоносій у 800 будинків Черкас.