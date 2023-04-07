Нацбанк запровадив нові заходи для підвищення депозитних ставок та стабільності валютного ринку

Національний банк з 7 квітня запровадив нові заходи для посилення ринкових стимулів залучення банками депозитів населення в національній валюті, зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідні зміни дадуть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечать подальше зниження цінового тиску.

Так, Нацбанк знизив ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20% річних.

Крім того, оновлений дизайн монетарної політики передбачає запровадження нових лімітованих тримісячних депозитних сертифікатів під фіксовану ставку на рівні облікової ставки (25%).

Як наголосили в НБУ, можливості банків розміщувати кошти в таких тримісячних депсертифікатах залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів.

"Можливість розміщувати частину своєї вільної ліквідності у тримісячних депозитних сертифікатах в залежності від динаміки портфеля строкових депозитів фізичних осіб спонукатиме банки активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок", – пояснив регулятор.

Як повідомлялося, у січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою".

Для цього з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.

Крім того, Національний банк ухвалив рішення, що з 11 травня пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців. Водночас Водночас НБУ вирішив з 7 квітня знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%, запровадивши тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.