Курс російського рубля продовжує падати, оновив новий мінімум за рік (оновлено)
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Курс долара на Московській біржі зранку 7 квітня перевищив позначку 82 рублі – черговий максимум майже за рік. Курс євро зріс до 90 рублів вперше з 14 квітня 2022 року.
Про це свідчать дані біржі, передає "Комерсант".
Зазначається, що вранці курс долара з розрахунком "на завтра" виріс на 71 копійку – до 82,08 рубля, китайського юаня – на 13 копійок, до 11,93 рубля, євро – на 63 копійки, до 89,78 рубля.
Утім, пізніше долар підстрибнув до 83,07 рубля вперше з 6 квітня 2022 року, євро здорожчав до 91,03 рубля. Юань виріс до 12,09 рубля.
Рубль слабшає на тлі негативної зовнішньоекономічної кон'юнктури зі збільшенням імпортних операцій, очікування відтоку капіталу, зокрема, через вихід західних компаній. Найближчим часом експерти очікують продовження падіння курсу рубля до значень 83-84 руб/$1.
Днем раніше курс долара перевищив позначку 80 рублів вперше майже за рік.
Як повідомлялося, влада Росії погіршить прогноз курсу рубля. У майбутньому оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча в останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.
Будь ласка, зачекайте...
пояснюйте
це штучний курс чи реальний
і в цифрах, будьте добрі
Допомагає.
Якщо коротко, минулий 2022 р. параша закінчила з надприбутками за нафту і газ, не витративши ці гроші на імпорт через санкції.
Цього року їх чекає звична їм жопа.
1) Запрацювати санкції на нафту і нафтопродукти.
2) А також стеля цін.
3) Раша своїми руками без всяких санкцій знищила імпорт газу до ЄС (який ще терпляче брєжнєв почав будувати).
В сумі це дасть зниження доходів до федерального бюджету на рівні 2/3.
Рупь тримали також штучно.
Зараз відпустять, щоб збільшити грошову масу і платити папірцями своєму бидлостаду.
Потім і чорний курс знизився , бо кацапи перестали їздити по світу і тому попит на долари значно впав .
Плюс в паРашу валюта полилася рікою , бо світ як навіжений , перед початком дії санкцій , кинувся скуповувати всю кацапську енергетичну сировину , не рахуючись з цінами ..
Але тепер - свято скінчилось , все вертається туди - куди й треба .
їм і 100 руб за долар - норм
імпорт впав до плінтуса
Ну и хрень ты написял
2-3 місяці не проканало, так само як не проканало, що восени 2022 їх економіці буде жопа
як бачимо, й надалі клепають залізо, адаптували тактику і тиснуть потрохи наших
нестачі заліза чи м'яса не спостерігається, нажаль
Ждем взрыва нефтепроводов и газопроводов, включая на дне Черного моря, а также "самовольных" протеканий танкеров с нефтью с экологической катастрофой около богатых азиатских стран. Это наша возможность разогнать доллар за рубли очень сильно, что очень важно, кацапы за доллары покупают в Китае много все и не только дроны и электронику. Чем меньше в долларах кацапы получают, тем нам лучше.
У світовій історії є багато прикладів коли жорстоких тиранів скидали з трону за лічені дні . Сьогодні ти грізний сЦарь , а вже завтра будеш бовтатись на мотузці , як ковбаса .
З останніх гучних прикладів Чаушеску і Каддафі . Залякані і затуркані народи , озвіріли буквально в мить . Обоє диктаторів навіть не встигли втекти з країни .
От і ***** це добре розуміє . Тому й носа з бункера не висовує , без батальйону охорони ..
Населению 100 руб/$ далеко не "норм". Но пропаганда мозги вправит. А репрессивный аппарат поможет.
Доходы от импорта действительно упали. Но до "плинтуса" еще очень далеко. И я очень сомневаюсь, что в принципе возможно уменьшить российский импорт до "плинтуса". На это не стоит рассчитывать. Ресурсов у РФ овердокуя.
Путлер очень "технично" проводит мобилизацию. Потери орков - это в основном Л/ДНР, зеки и отдаленные депрессивные регионы, + работает пропаганда: "потери минимальны", "священная война", "на россию напали" и т.п.. Поэтому даже миллионные потери орков не вызовут в РФ протестов.
"Військова поразка на полі бою - це те, що зупинить кацапстан". Это не точное определение. Я бы сказал так: " Полный разгром группировки РФ в Украине (потеря не менее 70% л/с и техники) приведут к тектоническим сдвигам в РФ. История учит, что диктаторам не прощают только тотальное военное поражение в войне. Даже если в РФ ничего не поменяется после этого (а это вряд ли), то мы как минимум получим передышку в несколько лет. И если сменим власть, то есть шанс за это время не просто максимально укрепить и усилить оборону, но возможно даже вступить в НАТО.
Пічалька .
Наявність ресурсів ще далеко не ознака багатства і добробуту . До ресурсів ще мізків треба .. А з цим у кацапні - проблеми .
Почему дефицит бюджета?
Почему 3 трлн. (типа "много")?
Почему в начале года?
3 трл. - это их плановый дефицит на 2023 г. То, что он накопился ко второму кварталу, а не к концу года - плохо, но не критично. Это значит, что в 1 кврт. было много незапланированных расходов. (и я боюсь, что это были военные закупки). Сделают секвестр-корректировку. Девальвируют рубль и проблема решена.
Санкции - не убивают экономику РФ. Усложняют - да, тормозят развитие - да, но нет никаких симптомов что именно убивают.
а імпорт? імпорт у них все з китаю
А что такое доллар , они и в помине не знают, если не видали унитаз.
За даними Мінфіну, в річному обчисленні доходи бюджету склали 5,68 трлн рублів, що на 21% нижче обсягу надходжень першого кварталу 2022 року.
Найбільше зниження показали нафтогазові доходи - за звітний період вони впали на 45%, з майже 3 трлн рублів у 2022 році до 1,65 трлн рублів у 2023 році. За даними міністерства, це пов'язано зі зниженням котирувань на нафту марки Urals і зменшенням обсягів експорту природного газу.
Так, дефіцит бюджету за звітний період склав 2, 4 трлн рублів проти профіциту в 1, 1 трлн рублів за аналогічний період минулого року.
Це мабуть не можна пояснити, логікою, як країна проти якої світові санкції заморозки грошей активів, ембарго, немає доступу до кредитування, та є величезні витрати на війну, як за рік та місяць війни вдалося в таких умовах втримати курс рубля всього в межах 2% падіння.
Взагалі то йдеться про вплив війни, амвійна почалася 24.02.22, а не 1.11.22
"Упало потребление, розничная торговля - почти на десять процентов. То есть граждане пострадали сильнее, чем ВВП. И это понятно: когда производится танк, это очень большой вклад в ВВП, но, когда этот танк уничтожают, из ВВП он не вычитается. Танк, потраченные на него ресурсы и потраченные человеко-часы - это чистые затраты, это отнято у россиян. По-хорошему, при расчете ВВП его стоимость надо сразу вычитать, а не прибавлять. Просто ситуация такова, что при производстве военной продукции ВВП становится плохим индикатором экономической жизни.
Всё происходящее делает российскую экономику более примитивной, более отсталой. Это делает отсталость и примитивизацию устойчивыми, мы всерьез собираемся пройти путь Советского Союза от 1970-х годов до полной экономической катастрофы конца 1980-х."
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