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Новини Фінанси
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рубль (292) курс рубля (116)

Курс російського рубля продовжує падати, оновив новий мінімум за рік (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Курс долара на Московській біржі зранку 7 квітня перевищив позначку 82 рублі – черговий максимум майже за рік. Курс євро зріс до 90 рублів вперше з 14 квітня 2022 року.

Про це свідчать дані біржі, передає "Комерсант".

Зазначається, що вранці курс долара з розрахунком "на завтра" виріс на 71 копійку – до 82,08 рубля, китайського юаня – на 13 копійок, до 11,93 рубля, євро – на 63 копійки, до 89,78 рубля.

Утім, пізніше долар підстрибнув до 83,07 рубля вперше з 6 квітня 2022 року, євро здорожчав до 91,03 рубля. Юань виріс до 12,09 рубля.

Рубль слабшає на тлі негативної зовнішньоекономічної кон'юнктури зі збільшенням імпортних операцій, очікування відтоку капіталу, зокрема, через вихід західних компаній. Найближчим часом експерти очікують продовження падіння курсу рубля до значень 83-84 руб/$1.

Днем раніше курс долара перевищив позначку 80 рублів вперше майже за рік.

Як повідомлялося, влада Росії погіршить прогноз курсу рубля. У майбутньому оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча в останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+23
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07.04.2023 11:12
+19
Усе "російське" має один курс - НАХ*Й...
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07.04.2023 10:49
+18
Гуглити не пробували?
Допомагає.
Якщо коротко, минулий 2022 р. параша закінчила з надприбутками за нафту і газ, не витративши ці гроші на імпорт через санкції.

Цього року їх чекає звична їм жопа.
1) Запрацювати санкції на нафту і нафтопродукти.
2) А також стеля цін.
3) Раша своїми руками без всяких санкцій знищила імпорт газу до ЄС (який ще терпляче брєжнєв почав будувати).
В сумі це дасть зниження доходів до федерального бюджету на рівні 2/3.

Рупь тримали також штучно.
Зараз відпустять, щоб збільшити грошову масу і платити папірцями своєму бидлостаду.
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07.04.2023 11:04
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Ну, тримали вони його довго і грошей та зусиль було спалено немало. Але ж вічно так не вийде.
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07.04.2023 10:45 Відповісти
Усе "російське" має один курс - НАХ*Й...
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07.04.2023 10:49 Відповісти
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07.04.2023 11:12 Відповісти
Нашим бегающим от уголовных справ главам нацбанка есть с кого брать пример.
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07.04.2023 10:55 Відповісти
а де цифри 150- 300 які озвучували "специ" рік тому???
пояснюйте
це штучний курс чи реальний
і в цифрах, будьте добрі
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07.04.2023 10:55 Відповісти
Гуглити не пробували?
Допомагає.
Якщо коротко, минулий 2022 р. параша закінчила з надприбутками за нафту і газ, не витративши ці гроші на імпорт через санкції.

Цього року їх чекає звична їм жопа.
1) Запрацювати санкції на нафту і нафтопродукти.
2) А також стеля цін.
3) Раша своїми руками без всяких санкцій знищила імпорт газу до ЄС (який ще терпляче брєжнєв почав будувати).
В сумі це дасть зниження доходів до федерального бюджету на рівні 2/3.

Рупь тримали також штучно.
Зараз відпустять, щоб збільшити грошову масу і платити папірцями своєму бидлостаду.
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07.04.2023 11:04 Відповісти
Вже 83. Москальня тішилась. Техніка дешева з Китаю. Зараз повна пі...... буде на складах.
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07.04.2023 13:23 Відповісти
С 3 марта 2022 года 30% налог на покупку валюты для физлиц. Средства на валютных счетах заблокированы уже больше года. Вот и посчитайте реальный курс.
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07.04.2023 13:27 Відповісти
Є офіційний курс , а є курс чорного ринку . Доларів за офіційним курсом в перші місяці війни , купити було майже не можливо , бо їх не було . На чорному ринку були , і коштували вони саме 150-300 .
Потім і чорний курс знизився , бо кацапи перестали їздити по світу і тому попит на долари значно впав .
Плюс в паРашу валюта полилася рікою , бо світ як навіжений , перед початком дії санкцій , кинувся скуповувати всю кацапську енергетичну сировину , не рахуючись з цінами ..
Але тепер - свято скінчилось , все вертається туди - куди й треба .
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07.04.2023 13:31 Відповісти
Реальний курс близько 130-140 у порівнянні цін на імпорт в Украіні та лаптєстанє.
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07.04.2023 13:44 Відповісти
В чем новость-то? В том, что центробанк РФ ведет грамотную монетарную политику? Расходы в РФ в рублях, а доход в валюте. Сокращают дефицит бюджета. Если мировая цена на Urals стабилизируется на отметке около 50$/барель, то опустят курс до 90 руб/$ и всех делов-то. Цена нефти упадет ниже - опустят до 100. Рашнпипл схавает.
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07.04.2023 11:23 Відповісти
єдиний толковий коментар на тлі ура-патріотизму

їм і 100 руб за долар - норм

імпорт впав до плінтуса
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07.04.2023 11:37 Відповісти
А если до 200 опустить, то профицит бюджета может даже появиться.
Ну и хрень ты написял
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07.04.2023 13:21 Відповісти
Як казав їх хфюрер: ну і шта, што доллар растєт, зато рублєй у народа будєт больше, а єта же харашо: вот пасматрітє, вчера ви сдалі долар за 30 рублєй, а сєводня за 50, ета же больше, а значіт лучшє.
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07.04.2023 20:26 Відповісти
Люся, перелогінься, бо палишся )))

2-3 місяці не проканало, так само як не проканало, що восени 2022 їх економіці буде жопа

як бачимо, й надалі клепають залізо, адаптували тактику і тиснуть потрохи наших

нестачі заліза чи м'яса не спостерігається, нажаль
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07.04.2023 22:25 Відповісти
Нестача заліза вже дуже істотна. Колони техніки по 400-500 одиниць давно бачили? А ешелони танків?
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08.04.2023 00:45 Відповісти
Единицы говорили, что санкции против курортного отдыха, против дорогих автомобилей и ювелирных украшений - это вред, а не польза. Зато все ржали с кацапов, что у них ничего не будет. Хотя это были источники миллиардных потерь кацапов в валюте, которые шли в другие страны. Кинопрокат тоже за миллиард долларов мог вывести.

Ждем взрыва нефтепроводов и газопроводов, включая на дне Черного моря, а также "самовольных" протеканий танкеров с нефтью с экологической катастрофой около богатых азиатских стран. Это наша возможность разогнать доллар за рубли очень сильно, что очень важно, кацапы за доллары покупают в Китае много все и не только дроны и электронику. Чем меньше в долларах кацапы получают, тем нам лучше.
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07.04.2023 13:26 Відповісти
Секрет економічного процвітання
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07.04.2023 13:27 Відповісти
В тому що ріст долара = ріст цін в рублях - на увесь імпорт ( не китайського походження ) і т.д. . В той час як росту зарплат кацапні - нєту і нє прєдвідіцца . Те що добре для бюджету , не є добре для бізнесу , і рядового кацапа .
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07.04.2023 13:54 Відповісти
рядового кацапа, як і бізнес, там особливо ніхто і не питає
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07.04.2023 22:26 Відповісти
Ну це - поки що не питає , поки ***** ще - не перегнув палку .
У світовій історії є багато прикладів коли жорстоких тиранів скидали з трону за лічені дні . Сьогодні ти грізний сЦарь , а вже завтра будеш бовтатись на мотузці , як ковбаса .
З останніх гучних прикладів Чаушеску і Каддафі . Залякані і затуркані народи , озвіріли буквально в мить . Обоє диктаторів навіть не встигли втекти з країни .
От і ***** це добре розуміє . Тому й носа з бункера не висовує , без батальйону охорони ..
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07.04.2023 23:27 Відповісти
Спасибо за оценку. Но я уточню:
Населению 100 руб/$ далеко не "норм". Но пропаганда мозги вправит. А репрессивный аппарат поможет.
Доходы от импорта действительно упали. Но до "плинтуса" еще очень далеко. И я очень сомневаюсь, что в принципе возможно уменьшить российский импорт до "плинтуса". На это не стоит рассчитывать. Ресурсов у РФ овердокуя.
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07.04.2023 11:51 Відповісти
Саме так. Миттєвого краху економіки кацапстану не буде. А подальше зниження рівня реальних доходів та життя для кацапів - норма, головне - щоб тєлік працював та на горілку було (спрощено, але це так. Потреби рядового жителя раші дуже низькі). Протестів жодних не буде. Якщо 175+ тисяч дохлих ваньок вже проковтнули без проблем. Військова поразка на полі бою - це те, що зупинить кацапстан
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07.04.2023 13:23 Відповісти
Уточнения:
Путлер очень "технично" проводит мобилизацию. Потери орков - это в основном Л/ДНР, зеки и отдаленные депрессивные регионы, + работает пропаганда: "потери минимальны", "священная война", "на россию напали" и т.п.. Поэтому даже миллионные потери орков не вызовут в РФ протестов.
"Військова поразка на полі бою - це те, що зупинить кацапстан". Это не точное определение. Я бы сказал так: " Полный разгром группировки РФ в Украине (потеря не менее 70% л/с и техники) приведут к тектоническим сдвигам в РФ. История учит, что диктаторам не прощают только тотальное военное поражение в войне. Даже если в РФ ничего не поменяется после этого (а это вряд ли), то мы как минимум получим передышку в несколько лет. И если сменим власть, то есть шанс за это время не просто максимально укрепить и усилить оборону, но возможно даже вступить в НАТО.
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07.04.2023 14:29 Відповісти
А почему если ресурсов овердокуя уже дыра в бюджете 3 трлн. рублей? И это только начало года.
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07.04.2023 13:24 Відповісти
Дик - ресурси то есть , но іх єщьо прадать нада . А іх сейчас нікто не бєрьот , а еслі і пакупают то по дешьовкє .
 Пічалька .

 Наявність ресурсів ще далеко не ознака багатства і добробуту . До ресурсів ще мізків треба .. А з цим у кацапні - проблеми .
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07.04.2023 14:06 Відповісти
Что вас конкретно интересует:
Почему дефицит бюджета?
Почему 3 трлн. (типа "много")?
Почему в начале года?
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07.04.2023 14:33 Відповісти
Меня интересует ваше объяснение вашего же утверждения , ресурсов овердокуя ( под ресурсами Я понимаю финансы), а по факту в лаптестане в начале года уже дефицит бюджета 3 трлн рублей. Или вы имели ввиду под ресурсами природные ископаемые? Тогда как торговля природными ресурсами под санкциями может означать овердокуя денег?
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07.04.2023 15:20 Відповісти
Под "ресурсами", я понимаю всё: и деньги, и золото, и алмазы, и природные ископаемые, и ВПК, и человеческий ресурс. (можно сюда еще добавить Китай, но то это уже такое ...)
3 трл. - это их плановый дефицит на 2023 г. То, что он накопился ко второму кварталу, а не к концу года - плохо, но не критично. Это значит, что в 1 кврт. было много незапланированных расходов. (и я боюсь, что это были военные закупки). Сделают секвестр-корректировку. Девальвируют рубль и проблема решена.
Санкции - не убивают экономику РФ. Усложняют - да, тормозят развитие - да, но нет никаких симптомов что именно убивают.
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07.04.2023 15:33 Відповісти
Доходы от экспорта упали. Но и импорт упал. В прошлом году это им играло в +, в этом качели в обратную сторону.
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08.04.2023 00:48 Відповісти
На ґлазах растьот блаґасастаяніє рассійскава народа! (с)
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07.04.2023 13:16 Відповісти
та їм пофігу скільки той курс. вони ітак валютою не користуються, бо не їздять майже нікуди
а імпорт? імпорт у них все з китаю
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07.04.2023 13:17 Відповісти
Деньги, кроме средства платежа, еще имеют функцию меры стоимости (цен). А цены будут совсем разные при курсе 50 или 85
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07.04.2023 13:24 Відповісти
С понеділка буде 100.
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07.04.2023 13:17 Відповісти
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07.04.2023 13:18 Відповісти
Дерев"яний покотився.
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07.04.2023 13:22 Відповісти
Там такой дефицит бюджета что спасая бюджет уже на руп плюнули
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07.04.2023 13:25 Відповісти
Найвідомиший расейський економіст сказа шо чим вищий курс тим краще - так шо всьо йде по плану.
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07.04.2023 13:22 Відповісти
У тех граждан россии , которые молятся на *****, только пенсия.
А что такое доллар , они и в помине не знают, если не видали унитаз.
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07.04.2023 13:26 Відповісти
Как раз руzкие вдовы купят пачку пельменей на компенсации за своих дохлых мужей и сынов
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07.04.2023 13:47 Відповісти
Дивно...не зустрів коментаря - а у нас што луччє!! бо буває, що не дай Боже щось поганого про россію чи білоруссію сказати...
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07.04.2023 13:49 Відповісти
Доки рупль не буде 2000 за долар, то діла не буде. У кацапів є ще резерви у "вигляді фонду національного благосостоянія" з якого вони беруть грощі на стабілізацію свого рупля і грошей там ще вистачає не на один рік. Мораль ?
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07.04.2023 14:03 Відповісти
Да ну. Сколько там в том фонде - 8,5 трлн.? А дефицит бюджета только за 1 квартал 2 + трлн. Если не удасться продавать нефтюшку по 70, то при растущих расходах на войну того фонда максимум на год. А потом жопа, только пенсов и вкладчиков грабить.
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08.04.2023 00:52 Відповісти
Є ще сибірські ліси на продаж, редкоземельні метали, продаж ядерки Ірану, золото в Африці чув також є, багато варіантів є у кацапів для продовження війни і поповнення бюджету. Доти росіяни масово не почнуть лазити по смітникам за їжею, доти війна буде тривати, а до цього далеко і ракети до них на Останкіно ще не прилітають.
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08.04.2023 01:13 Відповісти
Міністерство фінансів Росії опублікувало попередню оцінку виконання федерального бюджету за перший квартал 2023 року. Про це повідомляється на сайті відомства.

За даними Мінфіну, в річному обчисленні доходи бюджету склали 5,68 трлн рублів, що на 21% нижче обсягу надходжень першого кварталу 2022 року.

Найбільше зниження показали нафтогазові доходи - за звітний період вони впали на 45%, з майже 3 трлн рублів у 2022 році до 1,65 трлн рублів у 2023 році. За даними міністерства, це пов'язано зі зниженням котирувань на нафту марки Urals і зменшенням обсягів експорту природного газу.

Так, дефіцит бюджету за звітний період склав 2, 4 трлн рублів проти профіциту в 1, 1 трлн рублів за аналогічний період минулого року.
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07.04.2023 20:14 Відповісти
З початку війни 24.02.2022 курс рубля впав на 2 %, з 80 до 82 руб за дол.

Це мабуть не можна пояснити, логікою, як країна проти якої світові санкції заморозки грошей активів, ембарго, немає доступу до кредитування, та є величезні витрати на війну, як за рік та місяць війни вдалося в таких умовах втримати курс рубля всього в межах 2% падіння.
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07.04.2023 22:26 Відповісти
Так крышку наружу прикрыли. Импорт упал, а экспорт энергоносителей был по бешеным ценам. Да и санкции реальные, считайте с ноября пошли. Вот и сравнивайте курс на 1.11.22 и сегодняшний.
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08.04.2023 00:59 Відповісти
А чому на 1.11.22?

Взагалі то йдеться про вплив війни, амвійна почалася 24.02.22, а не 1.11.22
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08.04.2023 07:23 Відповісти
Тому, що тільки в листопаді почали діяти санкції на нафту, та вже впав експорт газу. А який ви вбичаєте вплив війни на економіку раши? Вона не має проблем на власній території, окрім підриву мосту на Керчь. Інерція виходу западних компаній тягнулась півроку, а то й більше. Ціни на газ були захмарні у I півріччі 22, нафта теж йшла без обмежень. Військові запаси величезні, ще з 60-х років. Резерви грошей, та активів теж на пару років були розраховані. Плюс окуклювання, різке зменшення витоку валюти з країни. А от, коли ці всі фактори закінчились, подивимось на процвітання рашкінської економіки. Все тільки починається.
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08.04.2023 17:41 Відповісти
novayagazeta.eu

"Упало потребление, розничная торговля - почти на десять процентов. То есть граждане пострадали сильнее, чем ВВП. И это понятно: когда производится танк, это очень большой вклад в ВВП, но, когда этот танк уничтожают, из ВВП он не вычитается. Танк, потраченные на него ресурсы и потраченные человеко-часы - это чистые затраты, это отнято у россиян. По-хорошему, при расчете ВВП его стоимость надо сразу вычитать, а не прибавлять. Просто ситуация такова, что при производстве военной продукции ВВП становится плохим индикатором экономической жизни.

Всё происходящее делает российскую экономику более примитивной, более отсталой. Это делает отсталость и примитивизацию устойчивыми, мы всерьез собираемся пройти путь Советского Союза от 1970-х годов до полной экономической катастрофы конца 1980-х."
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07.04.2023 22:30 Відповісти
Главное, что бы условный "запад" не наступил на те же "грабли", именуемые как "ножки Буша" ...
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07.04.2023 23:48 Відповісти
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07.04.2023 23:43 Відповісти
1$ - 120 руб.

1$ - ??? грн.
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09.04.2023 09:48 Відповісти
 
 