Bloomberg: Унаслідок війни в Україні фактично не залишилося олігархів, але є побоювання щодо появи нових

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські олігархи втратили активи та політичний вплив, через що фактично перестали бути олігархами. Водночас зберігаються ризики появи нових олігархів в Україні.

Це може поставити під загрозу зовнішнє фінансування повоєнної відбудови України, це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Видання зауважує, що у грудневому звіті Міжнародний валютний фонд визначив відновлення в Україні "олігархічних інтересів" як високий ризик для реформ та майбутньої підтримки донорів.

Ексочільниця Національного банку Валерія Гонтарева сказала агентству, що розкрадання грошей, які виділятимуться на так званий "план Маршалла", може стати серйозною загрозою для України. Вона переконана, що "донори не бояться старих олігархів, вони бояться нових".

Водночас, на думку Гонтарєвої, Україна зацікавлена в утриманні деяких олігархів, щоб вони не вивели свої активи до інших країн.

За словами одного з європейських дипломатів, країни "Великої сімки" чинять тиск на українську владу з вимогою відновити реформи і боротьбу з корупцією.

Як пише Bloomberg, Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також з діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція.

Видання відзначає, що Україна стає все більш централізованою і мілітаризованою державою, а президент Володимир Зеленський веде політику, яка може завадити післявоєнній лібералізації.

"Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема "Укрнафту" та "Укртатнафту", які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського", – йдеться у матеріалі.