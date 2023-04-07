Очільник "Укрнафти" прогнозує цього року рекордний прибуток у 12 мільярдів

Компанія "Укрнафта" заклала у цьогорічний фінансовий план 12 млрд грн і понад 6 млрд грн інвестицій.

Про це повідомив очільник "Укрнафти" Сергій Корецький, передає Forbes.

"Я вніс у цьогорічний фінплан прогнозований прибуток 12 млрд грн", – зазначив він у коментарі виданню.

Крім того, Корецький заклав у цьогорічний фінплан інвестиції на буріння та інтенсифікацію 5 млрд грн і 1,222 млрд грн – на придбання нових ліцензій.

Водночас на ринку вважають таку суму, закладену на інвестиції, доволі скромною. Держкомпанія оперує 1800 свердловинами на 89 родовищах. Для порівняння, найбільша приватна компанія "ДТЕК Нафтогаз" у 2021 році інвестувала понад 2 млрд грн, хоча розвиває тільки три родовища.

Фінплан ще має затвердити наглядова рада "Укрнафти", потім погодити Мінекономіки та Міністерство фінансів, після цього – затвердити Кабмін.

Цього року "Укрнафта" планує збільшити видобуток нафти на 6% до 1,5 млн тонн проти 1,37 млн тонн минулоріч. План збільшення видобутку газу – до 1 040 млн куб. м проти 1 037 млн куб. м минулоріч.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.