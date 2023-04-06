Литва надасть Україні пакет військової допомоги на 41 мільйон євро

Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас оголосив про вартість нового пакета військової допомоги, який балтійська держава передасть Україні.

Як повідмив Анушаускас, вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 млн євро, передає Європейська правда.

"Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", – йдеться у повідомленні міністра в Twitter.

Деталей він, однак, не повідомив.

Раніше повідомлялося, що Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть найближчими місяцями.