Україна вже відновила більше 200 зруйнованих Росією медустанов, – Ляшко

Україна вже відновила понад 200 зруйнованих російським агресором медичних закладів.

"Уже на сьогодні відновили понад 200 медустанов. Відновлюємо за рахунок різних коштів – кошти, які є у медустанов, кошти міжнародних партнерів, державний бюджет, резервний фонд, який виділявся у 2022 році та дозволяв закривати незначні ушкодження", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Ляшко зазначив, що при плануванні відновлення пошкоджених бойовими діями медустанов МОЗ оцінює, наскільки відновлена медустанова покриє потреби в наданні якісної медичної допомоги в регіоні.

Ляшко додав, що для відновлення медустанов також залучаються кошти програми Світового банку у розмірі $125 млн та кошти окремої бюджетної програми відновлення медустанов у рамках програми відновлення регіонів, яку реалізує Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку.