Україна втратила чверть виноградників через війну

Площі виноградників в Україні за 2022 рік зменшилися на 23,3% – до 26,6 тис. га, частину підприємств розграбовано, знищено або законсервовано.

Про це повідомив голова правління громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко, передає Інтерфакс Україна.

"У 2021 році в Україні налічувалося близько 266 промислових виробників винограду та вина, 125 виноградарських підприємств, 29 малих виробників винограду та виноградарської продукції. Вони працювали на 34,7 тис. га... За даними на 2022 рік, площі виноградників зменшилися до 26,6 тис. га", – сказав голова асоціації.

Він уточнив, що на обробку кожного гектара було залучено на постійній основі 33 співробітники, на кожному виноробному підприємстві працювало в середньому 250 осіб.

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За його словами, валовий збір винограду минулого року становив 244 тис. тонн за врожайності 92 ц/га.

За даними "Укрсадвинпрому", ситуація ускладнюється ще й суттєвим погіршенням сальдо торгівлі виноробною продукцією, яке сталося ще до війни. Так, у 2021 році Україна експортувала виноробної продукції на $16,4 млн, а імпортувала – на $215,4 млн.