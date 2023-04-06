На соцвиплати в березні було спрямовано 40,7 мільярда, – Мінфін

У січні-березні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 117,3 млрд грн, зокрема в березні – 40,7 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, ці кошти було спрямовано:

68 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні – 22,7 млрд грн ;

– на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні – ; 25,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні – 9 млрд грн ;

– на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні – ; 17,2 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам , із них у березні – 6,6 млрд грн ;

– на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам із них у березні – ; 6 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, із них у березні – 2,1 млрд грн ;

– на соціальний захист дітей та сім’ї, із них у березні – ; 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю, із них у березні – 0,3 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запровадять принцип гарантованої базової соціальної допомоги для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також посилять контроль за адресністю виплат.