Комітет Ради схвалив послаблення вимог для надання податкових пільг в рамках закону про "інвестнянь"

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні 5 квітня схвалив для розгляду у першому читанні законопроєкт 8138 про внесення змін до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні" (так званий закон про "інвестнянь").

Про це повідомив голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій, нардеп Ігор Марчук ("Слуга народу"), передає пресслужба парламенту.

Зконопроєктом пропонується:

надати можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту за 12 місяців до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка ПКД, купівля земельної ділянки тощо) але не більше обсягу 25% від загального розміру значних інвестицій;

зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що дозволить розширити коло потенційних інвесторів;

дозволити заявнику допрацьовувати подані документи (ТЕО) протягом 15 днів та надати йому можливість проведення переговорів щодо умов спеціального інвестиційного договору строком до 2-х місяців тощо.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Всього з початку дії закону "про інвестнянь" в січні 2021 року надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій поки що нульовий.

Перші три заявки надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб". Наприкінці минулого року заявки на участь у програмі також подали гірськолижні курорти ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славські".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Він передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

У лютому 2020 року на Економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів, покликаних залучити іноземних інвесторів. Зокрема, тоді йшлося про можливість отримати персональну "інвестиційну няню" від уряду та прямі інвестиційні договори з державою для проектів з інвестиціями понад $100 млн.