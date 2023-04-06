"Роскосмос" просить продовжити роботу на МКС до 2028 року попри гучні заяви для Путіна

Російська держкорпорація "Роскосмос" просить уряд РФ продовжити експлуатацію російського сегмента Міжнародної космічної станції (МКС) до 2028 року.

Як повідомляє пресслужба "Роскосмосу", ухвалити відповідне рішення рекомендувала рада головних конструкторів 6 лютого, його схвалила науково-технічна радою держкорпорації 21 лютого та державна комісієя 24 березня.

Колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв, що Росії не вистачить грошей для експлуатації МКС та одночасного фінансування нової Російської орбітальної службової станції (РОСС).

У липні 2022 року новий голова "Роскосмосу" Юрій Борисов на доповіді перед російським президентом Владіміром Путіним заявляв, що Росія вийде з проекту МКС після 2024 року, щоб сформувати свою орбітальну станцію.

Однак пізніше в "Роскосмосі" заявили, що не планують припиняти співпрацю у проєкті Міжнародної космічної станції (МКС) одразу після 2024 року і пояснили заяву Борисова для Путіна "особливостями перекладу".

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На початку 2022 року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.