Росія в березні експортувала з портів Чорного моря рекордний обсяг нафти

Експорт сирої нафти з російських портів у Чорному та Азовському морях збільшився у березні 2022 року порівняно з лютим на 95,4% – до 5,57 млн тонн.

Як свідчать дані дослідження Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та Моніторингової групи BlackSeaNews, це значно перевищує показники будь-якого з попередніх місяців, починаючи з квітня 2022 року, передають Порти України.

Це рекордне збільшення відбулося за рахунок експорту до країн, що не входять до ЄС, G7 та інших, які підтримали нафтове ембарго, що діє з 5 грудня 2022 року. Вони імпортували в березні 2023 року 91,4% загального обсягу російської нафти з портів Чорного моря. Зростання склало 2,7 раза. На рейдову перевалку поблизу Греції експортовано 8,6% загальних обсягів.

Основними імпортерами та драйверами цього зростання в березні 2023 року стали:

Індія – зростання до попереднього місяця в 1,6 раза, до 1,24 млн тонн;

Сінгапур – в 9,2 раза, до 1,06 млн тонн;

Китай – в 5,5 раза, до 877,2 тис. тонн.

Морський експорт сирої нафти з Чорного моря до рейдової перевалки поблизу берегів Греції в березні 2023 року склав лише 476,5 тис. тонн, або 8,6% загальних обсягів. При цьому зазначається, що в березні вперше не зафіксовано заходжень танкерів з російською сирою нафтою з Чорного моря безпосередньо до портів країн Євросоюзу.

Перевезення російської сирої нафти в березні 2023 здійснювали 45 танкерів під прапорами 9 країн: Греції – 16 танкерів, Росії (перереєстровані в ОАЕ) та Індії – по 7, Туреччини – 6, Ліберії – 5, Кіпру, Британських Віргінських островів, Маршалових островів та Китаю – по 1 танкеру.

"Росія не збирається скорочувати ні видобуток, ні експорт нафти. Російські заяви про начебто скорочення видобутку нафти, скоріш за все, є інформаційною маніпуляцією. Мета цієї маніпуляції – сприяння зростанню світових цін на нафту. Ця російська політика, скоріш за все, координується з ОПЕК+. Дефіциту танкерного флоту для забезпечення цих перевезень не спостерігається", – підсумовується в дослідженні.