У найближчі п’ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік – це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року.

Як заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, серед факторів, що стримують зростання, – подальша фрагментація економіки та геополітична напруженість, передає Інтерфакс-Україна.

МВФ також приєднується до закликів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних інституцій щодо збереження центральними банками курсу на підвищення процентних ставок у найближчі квартали. За словами Георгієвої, боротьба з інфляцією є вкрай важливою для покращення середньострокових економічних показників.

Крах Silicon Valley Bank і Credit Suisse виявив помилки, допущені деякими банками в управлінні ризиками, а також недогляди наглядових органів, проте влада та регулятори в останні тижні діяли швидко та системно, заявила глава МВФ.

Нові економічні прогнози, які фонд опублікує наступного тижня, майже не відрізнятимуться від січневих, наголосила Георгієва. У січні він очікував уповільнення зростання світової економіки з 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році.

раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд прогнозує динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання з подальшим зростанням на 3,2% у 2024 році та на 6,5% – у 2025 році.