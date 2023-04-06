В Україні запустили додаток для пошуку зниклих дітей і возз’єднання родин

У межах комплексної системи пошуку зниклих дітей створено спеціальний мобільний додаток Reunite Ukraine.

"Національною поліцією України з метою вдосконалення можливості розшуку дітей та возз’єднання сімей була налагоджена тісна взаємодія з американською компанією Find My Parent, яка спеціалізується на відновленні зв’язків між родичами та возз’єднанні сімей за допомогою технологій штучного інтелекту. Спільно розроблено мобільний додаток Reunite Ukraine, який є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей з урахуванням потреб нашої країни в умовах війни", – повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час пресконференції, передає Укрінформ.

За словами Фацевича, додаток є універсальним інструментом пошуку зниклих дітей або дітей, із якими втрачено зв’язок, а також возз’єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, змушені виїхати за межі України або незаконно депортовані до Росії, Білорусі чи на тимчасово окуповану територію України.

Фацевич пояснив принцип роботи додатку: після його завантаження через AppStore або Google Play (безкоштовно) потрібно створити профіль, додавши інформацію про себе та особу, яка розшукується.

З іншого боку сама дитина або особа, яка представляє її інтереси, також має створити профіль з метою пошуку родичів.

Що більше інформації завантажується в профілі, то ефективнішим буде пошук. Фацевич підкреслив, що для захисту персональних даних система використовує багаторівневу перевірку особи, яка здійснює відповідні запити, у тому числі сканування документів, що посвідчують особу.

Він розповів, що система зіставляє дані й у разі збігу інформації, а поліцейські здійснюють їх перевірку. Після цього особи, дані яких збігаються і перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

Мобільний застосунок уже працює.

Станом на березень незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей.