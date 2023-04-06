Розкол між США та Китаєм може нашкодити світовій економіці, – МВФ

Геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

Експерти Міжнародного валютного фонду попередили про згубні наслідки перенесення виробництв та поділу країн на блоки через протистояння США та Китаю. На думку аналітиків, ця тенденція загрожує і системі банків, які скорочуватимуть кредитування, передає LIGA.net.

"Роздроблений світ, найімовірніше, буде біднішим", – йдеться статті МВФ.

Перенесення виробництв у більш дружні юрисдикції загрожує завдати короткострокових збитків світовій економіці в 1% глобального ВВП за п'ять років та 2% у довгостроковій перспективі.

Відносини між двома найбільшими економіками світу погіршилися останніми роками, оскільки вони все більше бачать одна одну як головну стратегічну та економічну загрозу.

Як вказує видання Bloomberg, цей аналіз ризиків став "одним із найгучніших" від часу пандемії коронавірусу про глобальні економічні збитки.

Згідно з аналізом МВФ, ця зміна вже відбулася в останні роки, згідно з якою прямі іноземні інвестиції з другого кварталу 2020 року по четвертий квартал 2021 року скоротилися майже на 20% від рівня до пандемії.

Окремий аналіз фрагментації фінансової системи МВФ попереджає, що зростання напруженості може спровокувати транскордонний відтік коштів, який загрожуватиме фінансовій стабільності.

Напруженість також може вдарити по банках через реальну економіку, коли збої в ланцюгах постачань і на товарних ринках негативно впливають на внутрішній розвиток і стимулюють інфляцію, що може погіршити кредитні втрати. Цей стрес, імовірно, змусить банки приймати менше ризиків і скоротити кредитування, що ще більше сповільнить економічне зростання.