Черкаська ТЕЦ із 9 квітня тимчасово припиняє роботу

Черкаська ТЕЦ "Черкаське хімволокно" починаючи з 9 квітня, після завершення опалювального сезону, тимчасово припиняє генерацію теплової та електричної енергії.

Як повідомили на підприємстві, така зупинка діяльності теплоелектроцентралі зумовлена необхідністю проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо виконати лише за умови повного відключення енергоустаткування.

Під час зупинки ТЕЦ заплановано провести відновлювальні роботи системи гідрозоловидалення, головного паропроводу та ліній паливоподачі.

Виконання зазначених робіт є запорукою стабільної роботи впродовж всього міжопалювального періоду та дозволить надійно й безаварійно пройти наступний опалювальний сезон 2023-2024 років.

Нарахування за послугу з гарячого водопостачання на період тимчасової зупинки теплоелектроцентралі не здійснюватиметься. Однак слід передати показники лічильників гарячої води з 10 по 30 квітня.

ТЕЦ відновить свою діяльність після завершення ремонтних робіт, орієнтовно – 1 травня 2023 року.