Голова Мінфіну Росії прокоментував падіння курсу рубля

Коливання курсу рубля пов’язане з притоками та відтоками валюти у Росію, які залежать від торгового балансу та цін на російську нафту.

Таким чином міністр фінансів РФ Антон Сілуанов пояснив падіння курсу рубля в останні дні, повідомляє РБК.

"Ці зміни пов'язані або зі збільшенням імпорту, або зі зменшенням експортної виручки. Тенденція буває протягом останніх місяців як в один, так і в інший бік... Курс у нас дотримується ринкових принципів, абсолютно плаває в умовах зміни зовнішньоекономічної кон'юнктури", – заявив російський міністр.

У відповідь на питання, яких значень може досягти курс, Сілуанов сказав, що центробанк РФ наразі не вставив жодних обмежень.

"Ціни зараз підвищилися на наші енергоносії, і це сигнал до того, що більше валюти надходитиме в країну; відповідно, це призводитиме до того, що курс рубля матиме тенденцію до зміцнення", – пообіцяв Сілуанов.

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Як повідомлялося, курс рубля падає в останні кілька днів. 6 квітня курс долара вперше з квітня 2022 року перевищив 81 руб. Курс євро піднявся вище 88 руб.

Курс російської валюти поступово знижується з початку лютого. Це співпало з рішенням російського президента Путіна, який своїм указом скасував обов'язковий продаж валютної виручки для російських експортерів.

За лютий курс знизився з 70,5 рубля до 75,5 рубля за долар США. Центробанк РФ пояснював падіння курсу зниженням доходів від експорту енергоносіїв внаслідок західних санкцій, хоча продаж юанів із Фонду національного добробуту стримує падіння.

Слабший рубль забезпечує для бюджету Росії вищі доходи від експорту нафти та газу, оскільки доходи від енергоносіїв вона отримує переважно у іноземній валюті. Водночас слабкий рубль дозволяє економити валютні резерви, які Росія витрачає для покриття дефіциту держбюджету.