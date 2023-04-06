Мережа АТБ отримала 2,8 мільярда прибутку

Виторг компанії ТОВ "АТБ-маркет" у 2022 році майже не змінився в порівнянні з 2021 роком, а чистий прибуток скоротився майже втричі.

Про це свідчать дані фінансової звітності компанії, повідомляє галузеве видання Retailers.ua із посиланням на дані сервісу "Опендатабот".

Згідно з опублікованими даними, дохід компанії "АТБ-маркет" у 2022 році становив 148,3 млрд грн, тоді як у 2021 році – 148,7 млрд грн.

Водночас чистий прибуток компанії за підсумками 2022 року склав 2,81 млрд грн, що майже втричі менше в порівнянні з попереднім роком (8,32 млрд грн).

Станом на грудень 2022 року мережа налічувала 1154 магазини.

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Як повідомлялося, ТОВ "АТБ-Маркет", що володіє мережею магазинів "АТБ" в Україні та входить до однойменної корпорації, за підсумками 2021 року збільшило товарообіг на 20% порівняно з 2020 роком – до 179,8 млрд грн.

ТОВ "АТБ-Маркет" за підсумками 2020 року збільшило товарообіг на 18,2% порівняно з 2019 роком – до 149,8 млрд грн.

Корпорація "АТБ" – об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. До складу корпорації входить роздрібна компанія "АТБ-маркет", кондитерська фабрика "Квітень" (ТМ Bravissimo, "Квітень", Biscuits Collection), м'ясна фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "М'ясна лавка", "Ковбасний ряд" ), спорткомплекс "Схід" у Дніпрі та інші. В корпорації налічується 70 тис. співробітників.

Власниками мережі АТБ є троє дніпровських бізнесменів – Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун.