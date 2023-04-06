Вперше з початку великої війни: "Нова пошта" розмістила облігації на 800 мільйонів

"Нова пошта" провела випуск цінних паперів серії "С" без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн.

Як повідомляє пресслужба компанії, таким чином "Нова пошта" стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни.

Емітенту та облігаціям серії "С" присвоєно кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою — uaАA. Випуск проводиться без залучення андерайтера, брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія "Універ Капітал".

Розміщення облігацій має на меті залучення коштів для фінансування інвестиційних проєктів – розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури.

Компанія також планує здійснити додаткову емісію облігацій серії "D" на базі річної фінансової звітності за 2022 рік. Цей випуск буде спрямований на інституційних інвесторів – державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди.

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Як повідомлялося, це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією "Нова пошта". Дебютна емісія цінних паперів серії "А" на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року відбулась у 2019 році.

У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії "B" терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Фінансування було спрямоване на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії В відбулись на початку поточного року.