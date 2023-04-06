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"Антонов" почав використовувати двигуни зі знищеної "Мрії" на літаках "Руслан"

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мрія,бичков

Компанія "Авіалінії Антонова" почала використовувати двигуни зі зруйнованого Ан-225 "Мрія" на літаках "Руслан".

Про це повідомив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, передає DW.

"Уже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Взагалі на літаку ("Мрія", – ред.) шість двигунів – три з них ми уже демонтували, і два уже працюють на літаках Ан-124-100", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Наразі "Антонов" експлуатує п'ять "Русланів", які базуються в Лейпцигу.

Зі зруйнованої "Мрії" також уже демонтували елементи механізації крила, які планують використати під час можливого виготовлення другого екземпляру Ан-225.

Також для другого літака хочуть зберегти стійки шасі зі зруйнованої "Мрії".

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив його. 

Учора, 5 квітня, вже ексдиректору ДП "Антонов" Бичкову повідомили про підозру, оскільки через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". У березні він отримав підозру за перешкоджання українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на Гостомельському аеродромі у січні-лютому 2022 року. 

Автор: Юлiя Недашківська
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