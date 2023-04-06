ДБР викрило схему регулярних поборів з бізнесу на Львівській митниці. ФОТО

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили на митному пості "Яворів" Львівської митниці схему тотальних поборів з усіх невеликих підприємців, що ввозили до України товари широкого вжитку.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в.о начальника відділу митного оформлення та двоє державних інспекторів працювали на одній зміні та вимагали гроші майже з кожного автомобіля.

"Вони встановили "таксу" від 500 до 1 тис. грн в залежності від обсягу товару та місткості машини. Тим, хто відмовлявся платити, митники створювали штучні перешкоди під час оформлення при перетині кордону", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для зручності збору грошей митники залучили цивільну особу, яка пізніше передавала кошти в.о начальника відділу, а він уже розподіляв їх між усіма учасниками групи.

За попередніми підрахунками, щомісячний заробіток митників складав щонайменше пів мільйона гривень, а сама схема існувала приблизно 3 роки.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів працівники ДБР вилучили більше 220 тисяч грн готівкою у різних валютах.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Подано клопотання про усунення митників від виконання обов'язків та обрання запобіжного їм заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млн грн.

ДБР перевіряє інші зміни поста та можливу причетність інших посадових осіб митниці до вказаної схеми.