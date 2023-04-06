Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України цього року до 0,5%

Світовий банк прогнозує, що ВВП України після падіння на 29,2% минулого року цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного – на 3,5%. Ще в січні СБ очікував швидшого зростання української економіки – на 3,3% та на 4,1% відповідно.

Про це йдеться в оновленому Економічному огляді регіону від Світового банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Хоч економічні збитки, завдані Україною внаслідок вторгнення, величезні, але розблокування українських портів на Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року", – зазначено в документі.



Банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України зросла до $411 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.



Водночас він вперше опублікував прогноз на 2025 рік, що передбачає прискорення зростання до 6,5%.



Як повідомлялося, в оприлюдненому днями базовому сценарії МВФ динаміку ВВП України цього року визначено від "мінус" 3% до "плюс" 1%, а зростання наступного очікується на 3,2%.

Однак МВФ уже наголосив, що з урахуванням кращих результатів четвертого кварталу минулого року та першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхньому кордоні цього діапазону.



Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на 1%. Нацбанк у січні знизив свою оцінку до 0,3%, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду у бік підвищення, зокрема мінімум на 1 відсотковий пункт за рахунок кращої, ніж очікувалося, ситуації з енергопостачанням.