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НАБУ (1373) Мартиненко (103) ОГХК (127) Журило (19) Антикорупційний суд (550)

Суд зупинив справу про розкрадання щодо ексголови ОГХК Журила, поки він відповідає за забезпечення у війську

Новини БізнесЦензор Корупція

журило

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виділив в окреме провадження матеріали стосовно колишнього голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила у зв’язку з його мобілізацією.

Таке рішення ВАКС ухвалив 29 березня, повідомляє "Слово і діло".

Журила обвинувачують у причетності до заволодіння коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" разом із колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком.

Підозра Журилу складена за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Суд вирішив виділити в окреме провадження матеріали щодо Журила і зупинити судове провадження відносно нього до його звільнення з військової служби. За даними видання, наразі обвинувачений у масштабних розкраданнях колишній топменеджер обіймає посаду сержанта з матеріального забезпечення.

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Нагадаємо, екснардепа Мартиненка обвинувачують у двох справах. За даними детективів НАБУ, Мартиненко разом зі спільниками, зокрема, Журилом, організували схему заволодіння коштами при закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку Steuermann на $17,2 млн.

Також екснардепа зі спільниками підозрюють у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом" у розмірі 6,4 млн євро. За даними детективів, панамська фірма Bradcrest Investments отримувала "відкати" на українських підрядах НАЕК "Енергоатом". Кінцевим бенефіціаром цієї компанії, як вказує в суді сторона обвинувачення, є сам Мартиненко.

Як повідомлялося, із січня 2016 року НАБУ веде розслідування кримінального провадження щодо продажу продукції ОГХК на експорт через посередника - австрійську компанію Bollwerk, підконтрольну колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку.

Національне антикорупційне бюро затримало Журила наприкінці січня 2016 року за підозрою в завданні збитків ОГХК на суму понад 300 млн гривень. Згодом він вийшов під заставу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
помилка в заголовку треба так-"Суд зупинив справу про розкрадання.. поки клієнт відповідає за розкрадання у війську."
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06.04.2023 15:02
+11
"...обіймає посаду сержанта з матеріального забезпечення"...

Короче, щуку выпустили в речку!
Теперь яйца будут не по 17 грн., а по 17 $......
П.С.
Сколько бабла получил тот, кто его "призвал" ???
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06.04.2023 15:47
+9
Он будет сержантом лет до 90. Попивая шампанское Кристалл в каптерке под Киевом... Хороший ход адвоката, да и судьи вошли в положение. Если бы мужик украл не 300млн грн по 5 за доллар, а скажем мобильный телефон или генератор, то его бы в суд доставила бы военная полиция. Служба в армии никак не защищает от уголовной ответственности. Кроме тех кто крадет 300млн грн.
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06.04.2023 18:07
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помилка в заголовку треба так-"Суд зупинив справу про розкрадання.. поки клієнт відповідає за розкрадання у війську."
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06.04.2023 15:02 Відповісти
"...обіймає посаду сержанта з матеріального забезпечення"...

Короче, щуку выпустили в речку!
Теперь яйца будут не по 17 грн., а по 17 $......
П.С.
Сколько бабла получил тот, кто его "призвал" ???
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06.04.2023 15:47 Відповісти
Послухали лисичку... та й щуку кинули у річку...
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06.04.2023 17:06 Відповісти
Он будет сержантом лет до 90. Попивая шампанское Кристалл в каптерке под Киевом... Хороший ход адвоката, да и судьи вошли в положение. Если бы мужик украл не 300млн грн по 5 за доллар, а скажем мобильный телефон или генератор, то его бы в суд доставила бы военная полиция. Служба в армии никак не защищает от уголовной ответственности. Кроме тех кто крадет 300млн грн.
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06.04.2023 18:07 Відповісти
А так можно? Лайфхак!!!
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06.04.2023 20:07 Відповісти
Когда тебе, по каждому делу, светит от 8 до 12 и не по нижнему пределу - не так раскорячишься!
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07.04.2023 11:57 Відповісти
Кому война ,а ******* МАТЬ РОДНА!
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06.04.2023 22:04 Відповісти
... поки він відповідає за розкрадання у війську
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07.04.2023 00:25 Відповісти
А судді хто!
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07.04.2023 01:12 Відповісти
Суддя-доповідач: Федорак Леся Миколаївна, суддя-учасник колегії: Маслов Віктор Васильович, суддя-учасник колегії: Строгий Ігор Леонідович
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07.04.2023 06:29 Відповісти
Сержант з МАТЕРИАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? Це що крадія поставили знову красти? А чому він досі не в окопах Бахмута, чекає на можливість за "велику подяку" закрити кримінальне впровадження чи влада чекає поки він зашле кабанчика?
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07.04.2023 08:26 Відповісти
Не, ну это реально квартал 95.
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07.04.2023 10:46 Відповісти
 
 