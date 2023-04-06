Німецький хімічний гігант Bayer AG вкладе 60 мільйонів євро у розвиток свого заводу на Житомирщині
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Німецький хімічний концерн Bayer AG інвестує 60 мільйонів євро у розвиток свого заводу з виробництва насіння кукурудзи у с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області.
Про це йдеться у пресрелізі компанії за підсумками візиту німецької бізнес-делегації разом із віцеканцлером ФРН Робертом Габеком до України.
"Ми з Україною. Так було до початку війни – а відтоді – тим більше. Bayer активно працює в Україні протягом багатьох років і відданий країні, її людям і фермерським громадам", – сказав керівник відділу зв’язків з громадськістю, науки та сталого розвитку концерну Матіас Бернінгер.
Він наголосив, що оголошені інвестиції відображають критичну важливість України в глобальному ланцюгу постачання продовольства.
В компанії уточнили, що нові інвестиції передбачають будівництво нової сушарки для насіння, придбання сучасного сільськогосподарського обладнання, будівництво складських приміщень та двох бомбосховищ для співробітників.
Як повідомлялося, Bayer AG відкрив першу чергу заводу з виробництва насіння кукурудзи в Україні вартістю близько 200 млн євро у 2018 році. На підприємстві працює близько 100 штатних співробітників та від 250 до 300 сезонних робітників.
Bayer – транснаціональна компанія, яка працює в галузі медицини та сільського господарства. Штаб-офіс компанії знаходиться в Леверкузені, Німеччина. У 2022 році в групі компаній Bayer працювало близько 101 тис. осіб, а обсяг продажів становив 50,7 млрд євро.
В Україні компанія працює з 1992 року та представлена фармацевтичним підрозділом, відділом безрецептурних препаратів, а також аграрним напрямком. Загальна чисельність працівників – 700 осіб.
Зазначимо, що німецька хімічна компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції у Росії, однак продовжує постачати свою продукцію на російський ринок, пояснюючи це турботою про здоров'я людей та врожай і забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
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