Німецький хімічний гігант Bayer AG вкладе 60 мільйонів євро у розвиток свого заводу на Житомирщині

Німецький хімічний концерн Bayer AG інвестує 60 мільйонів євро у розвиток свого заводу з виробництва насіння кукурудзи у с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області.

Про це йдеться у пресрелізі компанії за підсумками візиту німецької бізнес-делегації разом із віцеканцлером ФРН Робертом Габеком до України.

"Ми з Україною. Так було до початку війни – а відтоді – тим більше. Bayer активно працює в Україні протягом багатьох років і відданий країні, її людям і фермерським громадам", – сказав керівник відділу зв’язків з громадськістю, науки та сталого розвитку концерну Матіас Бернінгер.

Він наголосив, що оголошені інвестиції відображають критичну важливість України в глобальному ланцюгу постачання продовольства.

В компанії уточнили, що нові інвестиції передбачають будівництво нової сушарки для насіння, придбання сучасного сільськогосподарського обладнання, будівництво складських приміщень та двох бомбосховищ для співробітників.

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Як повідомлялося, Bayer AG відкрив першу чергу заводу з виробництва насіння кукурудзи в Україні вартістю близько 200 млн євро у 2018 році. На підприємстві працює близько 100 штатних співробітників та від 250 до 300 сезонних робітників.

Bayer – транснаціональна компанія, яка працює в галузі медицини та сільського господарства. Штаб-офіс компанії знаходиться в Леверкузені, Німеччина. У 2022 році в групі компаній Bayer працювало близько 101 тис. осіб, а обсяг продажів становив 50,7 млрд євро.

В Україні компанія працює з 1992 року та представлена фармацевтичним підрозділом, відділом безрецептурних препаратів, а також аграрним напрямком. Загальна чисельність працівників – 700 осіб.

Зазначимо, що німецька хімічна компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції у Росії, однак продовжує постачати свою продукцію на російський ринок, пояснюючи це турботою про здоров'я людей та врожай і забезпечення глобальної продовольчої безпеки.