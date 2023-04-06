Встановити підривника на "Північних потоках" буде важко, – прокуратура Швеції

Прокуратура Швеції, яка розслідує підриви на російських газопроводах "Північного потоку", заявила, що встановити, хто саме скоїв диверсію, буде важко.

Про це йдеться у заяві шведського прокурора Матса Люнгквіста, передає Reuters.



Вибухи на трубопроводах, що з'єднують Росію та Німеччину, відбулися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Вибух у шведській зоні стався на глибині 80 метрів, і прокурор заявив, що розслідування є складним.



"Ми сподіваємося, що зможемо підтвердити, хто вчинив цей злочин. Але слід зазначити, що це, швидше за все, буде складно зробити з огляду на обставини", - йдеться у заяві Люнгквіста.

Наразі є низка теорій про те, хто і як підірвав трубопроводи, але офіційно слідство наразі не досягло переконливого прогресу.

"Існує безліч інформації та повідомлень про диверсію щодо газових труб. Очевидно, що цей інцидент став відкритою ареною для різних спроб впливу. Ці припущення не впливають на перебіг розслідування, яке опирається на факти та інформацію, отриману в результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн", – наголосив Люнгквіст.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.