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Ринок праці в Україні стабілізувався, – "Опендатабот"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

безработица,работа

За рік від початку повномасштабної війни відбулася стабілізація ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця. Зокрема, у березні до лютого кількість активних пропозицій роботи зросла на 14%. Водночас це ще менше, ніж до російського вторгнення – в 1,4 раза.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом у березні на платформі Work.ua було розміщено 75,5 тис. вакансій. Найбільший приріст зафіксовано на Миколаївщині (+32%), Черкащині (+23%) та Одещині (+22%). також активізувалася бізнес-активність на деокупованій Херсонщині: +21% вакансій за місяць.

Після спаду у лютому, на початку весни кількість нових та оновлених резюме за місяць збільшилась на 7% – до 431 тисячі. Найбільш активно українці шукають роботу на Київщині, у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.

Жінки також активніше шукають нову роботу: кількість нових резюме від жінок в 1,4 раза більша за кількість нових оголошень про пошук роботи від чоловіків. Варто зазначити, що кожне друге нове резюме у березні – від фахівців без досвіду роботи (54%).

Як додають аналітики, криза в українському ІТ-секторі продовжується, проте роботодавці починають проявляти більшу активність.

За даними сервісу з пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, у березні компанії опублікували 15 тис. вакансій. Це на 1,5 тис. більше, ніж у лютому, але все ще менше, ніж наприкінці 2022.

Також зросла й кількість активованих кандидатів – до 24 тисяч проти 21 тисячі у лютому.

Зазначається, що айтівці активно шукають роботу: у березні було майже 327 тисяч відгуків на вакансії. Це черговий рекорд, адже останній найбільший показник – 290 тисяч – було зафіксовано у січні.

Автор: Юлiя Недашківська
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Як він може стабілізуватися, якщо ви самі пишите що активований кандидатів 3 тис а кількість людей що шукають роботу стала 30тис.
Де тут стабілізація? Стабільний звіздець?
Нагадує мем з персиком де він пьє каву а навколо все горить. Все стабільно, без паніки(с)
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06.04.2023 13:47 Відповісти
ДЛЯ КОГО СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ !?
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26.04.2023 16:13 Відповісти
 
 