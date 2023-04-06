Російський "Альфа-банк" отримав рекордний збиток в історії

Найбільший у Росії приватний банк – "Альфа-банк" – отримав збиток за підсумками 2022 року у розмірі 117 млрд рублів ($1,45 млрд). Це перший збиток банку з 2009 року та рекордний у його історії.

Про це свідчить річна звітність банку, передає російський Forbes.



За словами керуючого директора "Альфа-банку" Володимира Верхошинського, банк зафіксував разовий збиток у першому півріччі 2022-го через те, що частина активів в іноземній валюті була заморожена.

До того ж "Альфа-банк", як і низка інших найбільших російських банків, торік потрапив під санкції США, ЄС та Великої Британії. Крім того, за словами Верхошинського, на результати банку вплинуло негативна валютна переоцінка.

Зазначимо, що "Альфа-банк" став другим із системно важливих банків РФ, який закінчив минулий рік із негативним фінансовим результатом.

Напередодні про збитки оголосив другий за величиною банк у Росії – ВТБ. Він отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд) чистого збитку.