Депутат облради від "ОПЗЖ" незаконно передавав землі лісництва "своєму оточенню", – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило депутата Миколаївської обласної ради від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" на незаконній передачі земель лісництва.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що він, будучи за сумісництвом директором державного лісгоспу, незаконно роздавав землі лісництва "своєму оточенню".

За даними слідства, посадовець ДП "Баштанський лісгосп" на Миколаївщині незаконно роздав в оренду понад 250 га землі лісового фонду.

"Підприємці замість відновлення лісу, на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання багатомільйонних прибутків. Завдана шкода державним інтересам склала понад 6,4 млн грн", – додали в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам – ч. 3 ст. 365 КК України.

Для відшкодування завданих збитків підготовлено клопотання про арешт майна підозрюваного.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.