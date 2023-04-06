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Новини Фінанси
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валютний резерв (164) НБУ (8351)

Резерви Нацбанку зросли на $3 мільярди – до рекордних $31,9 мільярда

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долар

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України попередньо становили $31,9 млрд, що 10% або $3 млрд більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років, більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано у листопаді 2011 року.

"У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", – наголошує регулятор.

Загалом упродовж березня динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5,1 млрд. З цієї суми:

  • $1,75 млрд отримано від уряду Канади;
  • $1,6 млрд – від ЄС;
  • $1,25 млрд – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • $2,2 млн – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;
  • $476,5 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

При цьому уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн, з яких $409,3 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $49,6 млн – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $638,6 млн.

Також у березні Нацбанк продав на валютному ринку $1,67 млрд та викупив до резервів – $5,2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на $783,1 млн – до $1,66 млрд.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль.

"Така динаміка в березні зумовлена кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань", – пояснили в НБУ.

У березні внаслідок переоцінки фінансових інструментів їх вартість збільшилася на $697,6 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту, додали в Нацбанку.

Автор: Юлiя Недашківська
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К 15:20 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) - 8.018 / 8.024 грн., евро (EUR) - 10.6946 / 10.7086 грн. По данным НБУ средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 29.11.2011 составил 801.53 грн. за 100 долларов США.
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06.04.2023 12:35 Відповісти
Ну вот!Напічатають собі гривасиків,викуплять за них ці бакси і втечуть разом з ними.
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06.04.2023 13:10 Відповісти
Послухайте всю правду про це від розумної людини

Меморандум Украины с МВФ: шанс на развитие или крест на будущем.
https://www.youtube.com/watch?v=RYyTYn8xsVo
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06.04.2023 17:18 Відповісти
 
 