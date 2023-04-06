У Нацбанку пояснили причини сповільнення інфляції в Україні

У лютому споживча інфляція в Україні знизилася до 24,9% у річному вимірі. За даними Національного банку, сповільнення зростання цін тривало й у березні.

Про це йдеться у квітневому макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Тривало сповільнення споживчої інфляції (до 24,9% р/р у лютому) з огляду на достатню пропозицію продовольства та пального, слабший споживчий попит, ефекти від деокупації частини Херсонщини, зміцнення готівкового курсу гривні", – йдеться у ньому.

Зокрема, сповільнилося зростання цін на крупи, борошно, олію та цукор, а також продукти їх переробки завдяки достатнім для забезпечення внутрішніх потреб торішнім врожаям зернових, олійних та цукрових буряків.

Також ціни на харчі сповільнили зростання з огляду на поліпшення ситуації в енергетиці, що дозволило бізнесу скоригувати витрати, зокрема, на електроенергію.

Як зазначають аналітики Нацбанку, стрімко знижувалися темпи зростання цін на пальне завдяки достатнім запасам та зниженню світових цін на нафту в річному вимірі. Водночас стабілізація цін на пальне сприяла зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на індекс споживчих цін через вторинні ефекти.

До того ж зростання адміністративно регульованої інфляції стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення.