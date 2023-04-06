Міненерго повідомило про відключення в двох областях унаслідок негоди

Станом на 6 квітня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Водночас через негоду відбулося аварійне відключення у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", – зазначив він.

Водночас, за словами міністра, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також Галущенко додав, що протягом доби енергетики відновили електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.