Курс російського рубля впав до мінімуму за рік (оновлено)
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Курс долара на Московській біржі зранку 6 квітня перевищив позначку 80 рублів вперше майже за рік.
Про це свідчать дані торгового майданчика, передає російський Forbes.
Вранці американська валюта торгувалася по 80,1 рубля, що на 0,265 рубля вище за ціну вчорашнього закриття. Востаннє курс долара піднімався понад 80 рублів 18 квітня 2022 року. Водночас станом на 13:52 за Києвом рубль прискорив падіння ще на 1,5%. Долар торгувався по 81,03 рубля.
Євро зранку 6 квітня наблизився до 88 рублів і коштував 87,7 рубля. Утім вдень підстрибнув до 88,4 рубля. Востаннє європейська валюта досягла позначки 88 рублів у квітні минулого року.
Як повідомлялося, влада Росії погіршить прогноз курсу рубля. У майбутньому оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча в останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, й Індія також не відстає..))
Бо прийдуть русняві боти, ліниво посміхнуться, відкриють методичку на потрібній сторінці, і зі своїми пруфами доведуть, що середній росіянин на середню зарплату може купити у п`ять разів більше, ніж європеець.
Який я став добрий... А був, колись, білий та пухнастий. )
***...
Эффект замещения (Часть 1)
Года полтора назад разного сорта «эксперты и аналитики» из-за поребрика усиленно обсуждали тему привязки Германии к их стране, и это касалось не только газа и нефти. Тогда уже во всю силу бушевал «миграционный кризис» на границах Польши и Литвы, а потому было понятно, что маятник отношений, в том числе и торговых, сдвинутый фрау Меркель до своего предела, начал двигаться в обратную сторону. Вряд ли кто-то мог бы предположить, что всего через несколько месяцев начнется полномасштабная война в Украине, а потому - прогнозы не были уж слишком радикальными.
Тем не менее, там рассуждали так, что промышленность Германия заинтересована в заказах из федерации и в сбыте там своей промышленной продукции, а потому там выходили на вывод о том, что если Германия начнет набрасывать санкции на федерацию, то это ударит по торговле, а раз так, то и по немецкой промышленности - тоже. Причем, никто из этих деятелей не пытался просчитать баланс потерь и потому вывод у всех был идентичный - Германия сама себя накажет санкциями против федерации. Эту мысль не раз и не два озвучивал фюрер и его боевой конь - Лавров, причем у иностранного министра это получалось более драматично за счет его специфического портрета, который даже без особых усилий выдает высшую дозу драматизма и уныния. Путинский портрет, по мере его деградации, все больше похож на болвана и потому с выразительностью там все не очень хорошо.
И в общем, нельзя сказать о том, что ход мыслей был совершенно неправильным, поскольку разрыв любых торговых связей, ведет к уменьшению товарооборота, а значит, и падают заказы для соответствующих отраслей промышленности. Другое дело, что это - обоюдоострый процесс и тут надо смотреть на то, какая из конфликтующих сторон понесет больший ущерб, но главная - кому удастся быстрее и эффективнее компенсировать эти потери. А вот в эту сторону «экспертов» не носило совершенно. И вот прошло время, достаточное для того, чтобы увидеть некоторые путь и не итоги, но тенденции на этом поле деятельности.
Как пишет немецкая пресса, по состоянию на февраль текущего года промышленность зафиксировала рост заказов так, что он оказался самым высоким за полтора последних года. Федеральное статистическое управление, расположенное в Висбадене, сообщила о том, что в обрабатывающей промышленности, по сравнению с предыдущим месяцем, объем заказов увеличился на 4,8 процента и этот рост идет уже три месяца подряд с нарастающими темпами. Согласно отчету, основной прирост дают заказы на корабли, поезда и особенно - военную технику.
Тут надо отметить, что очень долгое время военно-промышленный комплекс Германии был в глубокой яме, поскольку федеральное правительство даже для собственных вооруженных сил делало самый мизер заказов, а экспортных было еще меньше. Немецкие аналитики комментируют ситуацию с осторожным оптимизмом и говорят о том, что этот рост обусловлен не только и не столько крупными, единичными заказами, но и все более растущим количеством мелких и средних заказов, но уже не из помойной федерации. То есть, постепенно нашлось, чем замещать утраченный кусок рынка сбыта и постепенно нарастает объем заказов, которые как раз и толкают индустрию - машиностроение, судостроение, авиастроение и даже пошли заказы на производство космической техники.
Но понятно, что локомотивом этого подъема стали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они уже долгое время были на положении бедных родственников, поскольку собственная оборона практически ничего не заказывала, но самое неприятное стало даже не отсутствие новых заказов, а обрезанные линии обслуживания. Ведь не секрет, что сложная военная техника требует регулярного обслуживания и замены тех или иных комплектующих, а с учетом того, что требования к военной технике и ее деталям предъявляются повышенные, с кратным коэффициентом надежности относительно гражданских аналогов, то именно этот хвост часто дает больше прибыли изготовителю, чем само проданное изделие.
А фрау Меркель решила экономить и на этом. И потому это было равносильно удару под дых, но уже не от конкурентов, а от собственных деятелей из правительства. Та же соседняя Франция, при меньшем промышленном потенциале, активно продвигает свои оружейные системы по всему миру и надо сказать, что по объему продаж стремительно догоняет федерацию, чтобы перепрыгнуть на ее второе место в мире, как поставщика оружия. Все это потому, что это - очень специфическая область торговли, а все контракты заключаются на основе межправительственных соглашений. То есть, торговля оружием подобна барже, которую тянет за собой буксир политической инициативы. И вот во Франции с этим всегда - как надо, а правительство Меркель откровенно плюнуло на эту тему.
А ведь оборонка тянет за собой машиностроение и массу других смежных и что самое главное - высоко технологичных производств и потому - запустить ВПК до такой степени, могли только идиоты или диверсанты. Но вот ситуация начала стремительно меняться. Немецкое оружие пошло в Украину и в умелых руках украинских военных показало такие результаты, что слава немецких оружейников стала стремительно возрождаться, а заказы пошли уже не только для Украины, но и от стран, которые к нашей войне не имеют никакого отношения. Просто их профильные специалисты видят, что ВСУ выделывает с этим железом, и такие результаты имеют вес намного выше, чем показуха на выставках. Ведь все это наши показывают против лучшего оружия, которое выставляет враг - россия, пока еще второй в мире экспортер вооружений. И вот вражеская пресса уже пишет такое:
«В середине марта Rheinmetall, крупнейший оборонный подрядчик Германии, отчиталась о получении в 2022 г. рекордной прибыли, рекордного числа заказов и заявок на новые заказы на рекордные же 26,6 млрд евро… Производитель радаров Hensoldt недавно объявил о заказах на рекордную сумму в 5,4 млрд евро. Российская агрессия вернула вопрос о необходимости иметь эффективную оборону и вооруженные силы «в центр политического и общественного внимания», заявила компания».
И теперь в прессе пошли потоки оценок немецкого оружия, которых не было уже два или даже три десятка лет. Причем, это делают первые лица крупных международных аналитических групп и центров, которые специализируются на рынке вооружений, и теперь старший военный аналитик известной группы Rand Corporation, Скотт Бостон говорит следующее:
«Компания Krauss-Maffei Wegmann вместе с Rheinmetall выпускает танки Leopard 2, которые сейчас поставляются в Украину, зенитные установки Gepard, а также самоходные гаубицы ************** 2000, которые считаются одними из самых мощных и быстрых в мире. Немецкие оборонные подрядчики производят одни из самых действенных бронемашин, и я рад, что все больше и больше их отправляется в Украину».
Возвращаясь к нашей повести, просто отметим, что российские эксперты не учли самого важного фактора. Немецкая промышленность пошла вверх именно потому, что выступила на стороне Украины и ВСУ - не подвели, раскрыв потенциал их изделий. Поэтому пошли заказы, прибыли и подъем промышленности, но не так, как это думали в москве. И этот процесс только начал набирать обороты.